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Скільки лучанам доведеться платити за тепло

Скільки лучанам доведеться платити за тепло
На волинському ток-шоу "Протилежний погляд" розкажуть, як місто підготувалось до опалювального сезону.

"Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?" - пишуть автори шоу.

Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 5 жовтня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «UA:Волинь», а також у неділю, о 19:00.

Скільки лучанам доведеться платити за тепло

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Теги: Протилежний погляд
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