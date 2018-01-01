Скільки лучанам доведеться платити за тепло





"Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?" - пишуть автори шоу.



Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 5 жовтня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «UA:Волинь», а також у неділю, о 19:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На волинському ток-шоу "Протилежний погляд" розкажуть, як місто підготувалось до опалювального сезону."Чи зростуть витрати лучан на оплату тарифів на за тепло? Скільки будинків у місті залишилось забезпечити тепловими лічильниками?" - пишуть автори шоу.Відповіді на ці та інші питання дивіться цієї п’ятниці, 5 жовтня, о 17:35 у прямому ефірі на телеканалі «UA:Волинь», а також у неділю, о 19:00.

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