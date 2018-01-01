Волинянин врятував людину, йдучи до Ляшка

Волинський медик дорогою доврятував чоловіка похилого віку.Про це у Facebook написала"Не можу не поділитися історією, яка мене сьогодні дуже вразила.Разом зми йшли до Верховної Ради, де Олег Ляшко вручив йому сьогодні грамоту ВР. І оскільки мали трошки часу, вирішила показати йому знакові місця Печерську. Василь – фельдшер і голова фракції РПЛ в Торчинській ОТГ. Дорогою говорили про медицину, громаду… Ми підходили до перехрестя, і Василь ще за декілька метрів до світлофору побачив, що на тій стороні дороги чоловіку похилого віку стало зле і він почав падати. Василь миттєво підбіг і зразу же став діяти. Його рухи були автоматичними і впевненими. Навколо стали збиратися люди, зупинилася поліція. Василь не звертав на це уваги. Він просто робив свою справу і виконував свій обов’язок фельдшера. Через кілька хвилин чоловікові стало краще, він піднявся на ноги", - розповіла жінка."Зрештою ми рушили далі. Я йшла і пишалася. І розуміла, чому Василя зараз будуть нагороджувати грамотою… Володимир Кравценюк, в нас реально класна команда професіоналів, патріотів і фахівців! Рада бути частиною!" - йдеться у дописі.