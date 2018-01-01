Волинянин врятував людину, йдучи до Ляшка
Сьогодні, 19:21
Волинський медик дорогою до Олега Ляшка врятував чоловіка похилого віку.
Про це у Facebook написала Надія Єршова.
"Не можу не поділитися історією, яка мене сьогодні дуже вразила.
Разом з Василем Колядою ми йшли до Верховної Ради, де Олег Ляшко вручив йому сьогодні грамоту ВР. І оскільки мали трошки часу, вирішила показати йому знакові місця Печерську. Василь – фельдшер і голова фракції РПЛ в Торчинській ОТГ. Дорогою говорили про медицину, громаду… Ми підходили до перехрестя, і Василь ще за декілька метрів до світлофору побачив, що на тій стороні дороги чоловіку похилого віку стало зле і він почав падати. Василь миттєво підбіг і зразу же став діяти. Його рухи були автоматичними і впевненими. Навколо стали збиратися люди, зупинилася поліція. Василь не звертав на це уваги. Він просто робив свою справу і виконував свій обов’язок фельдшера. Через кілька хвилин чоловікові стало краще, він піднявся на ноги", - розповіла жінка.
"Зрештою ми рушили далі. Я йшла і пишалася. І розуміла, чому Василя зараз будуть нагороджувати грамотою… Володимир Кравценюк, в нас реально класна команда професіоналів, патріотів і фахівців! Рада бути частиною!" - йдеться у дописі.
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Про це у Facebook написала Надія Єршова.
"Не можу не поділитися історією, яка мене сьогодні дуже вразила.
Разом з Василем Колядою ми йшли до Верховної Ради, де Олег Ляшко вручив йому сьогодні грамоту ВР. І оскільки мали трошки часу, вирішила показати йому знакові місця Печерську. Василь – фельдшер і голова фракції РПЛ в Торчинській ОТГ. Дорогою говорили про медицину, громаду… Ми підходили до перехрестя, і Василь ще за декілька метрів до світлофору побачив, що на тій стороні дороги чоловіку похилого віку стало зле і він почав падати. Василь миттєво підбіг і зразу же став діяти. Його рухи були автоматичними і впевненими. Навколо стали збиратися люди, зупинилася поліція. Василь не звертав на це уваги. Він просто робив свою справу і виконував свій обов’язок фельдшера. Через кілька хвилин чоловікові стало краще, він піднявся на ноги", - розповіла жінка.
"Зрештою ми рушили далі. Я йшла і пишалася. І розуміла, чому Василя зараз будуть нагороджувати грамотою… Володимир Кравценюк, в нас реально класна команда професіоналів, патріотів і фахівців! Рада бути частиною!" - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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