Інваліди війни змушені судитися з Міноборони, - волинський волонтер

Бійці, які через війну стали інвалідами, змушені відстоювати власні права через суди.Про це у соціальній мережі Facebook написав волинський волонтер і адвокатНагорний зазначив, що більшість його друзів-атовців мають інвалідність.«А хто не має, той або свідомо не оформляє інвалідність або… Почав вникати в проблеми інвалідів, яким війна скалічила, як тіло, так і душу - мізки не витримують. Змішалось все: липові і справжні інваліди, пільги, які потрібно вигризати, черги на житло, підтвердження інвалідності для галочки і відстоювання статусу тощо. Вражає залежність хлопців від папірця, інструкції, різноманітних комісій, чиновників. Зовні законодавча база ніби й нормальна, а практична сторона - непрохідне болотоооооо», - пише волонтер.За його словами, позиція Міноборони, в особі відповідних відділів, комісій та військового комісаріату в питаннях виплат інвалідам компенсацій дивує.«Ви змушуєте хлопців з вами судитись, навіть за право звернутись до Міністерства оборони з тією чи іншою заявою, оскаржуєте абсолютно законні та справедливі судові рішення, щоб затримати виплати. З ким ви тяжби затіваєте? З тими, хто своєю кров’ю (це в прямому сенсі слова) дав вам можливість, в 2014 році насолоджуватись переглядом на Майдані, в День Незалежності, парадом.... Ніби ж всі військові - це побратими? Та, певно, в різних «окопах» ці побратими воювали», - стверджує Василь Нагорний.«Дискримінації інвалідів війни, в рамках кращих традицій «совка» – немає (ще ж інвалідів не виселяють десь в глухий степ), а от Європейська Конвенція – вважає інакше. Не вірите на слово, зайдіть в реєстр судових рішень, погляньте скільки позовів до Міноборони і військкоматів», - додав він.