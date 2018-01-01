вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інваліди війни змушені судитися з Міноборони, - волинський волонтер

Інваліди війни змушені судитися з Міноборони, - волинський волонтер
Бійці, які через війну стали інвалідами, змушені відстоювати власні права через суди.

Про це у соціальній мережі Facebook написав волинський волонтер і адвокат Василь Нагорний.

Нагорний зазначив, що більшість його друзів-атовців мають інвалідність.

«А хто не має, той або свідомо не оформляє інвалідність або… Почав вникати в проблеми інвалідів, яким війна скалічила, як тіло, так і душу - мізки не витримують. Змішалось все: липові і справжні інваліди, пільги, які потрібно вигризати, черги на житло, підтвердження інвалідності для галочки і відстоювання статусу тощо. Вражає залежність хлопців від папірця, інструкції, різноманітних комісій, чиновників. Зовні законодавча база ніби й нормальна, а практична сторона - непрохідне болотоооооо», - пише волонтер.

За його словами, позиція Міноборони, в особі відповідних відділів, комісій та військового комісаріату в питаннях виплат інвалідам компенсацій дивує.

«Ви змушуєте хлопців з вами судитись, навіть за право звернутись до Міністерства оборони з тією чи іншою заявою, оскаржуєте абсолютно законні та справедливі судові рішення, щоб затримати виплати. З ким ви тяжби затіваєте? З тими, хто своєю кров’ю (це в прямому сенсі слова) дав вам можливість, в 2014 році насолоджуватись переглядом на Майдані, в День Незалежності, парадом.... Ніби ж всі військові - це побратими? Та, певно, в різних «окопах» ці побратими воювали», - стверджує Василь Нагорний.

«Дискримінації інвалідів війни, в рамках кращих традицій «совка» – немає (ще ж інвалідів не виселяють десь в глухий степ), а от Європейська Конвенція – вважає інакше. Не вірите на слово, зайдіть в реєстр судових рішень, погляньте скільки позовів до Міноборони і військкоматів», - додав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовці, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повітря в Луцьку чисте, то дослідження – необ’єктивні, - мерія
Сьогодні, 21:48
Владика Михаїл розказав про «лякалки» і Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
Інваліди війни змушені судитися з Міноборони, - волинський волонтер
Сьогодні, 21:11
Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля
Сьогодні, 20:37
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 жовтня
Сьогодні, 20:01
Схожі новини
На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ На Волині змінився керівник Спілки ветеранів АТО, - ЗМІ
01 жовтень, 21:49
У волинському госпіталі хочуть облаштувати центр реабілітації атовців У волинському госпіталі хочуть облаштувати центр реабілітації атовців
13 вересень, 05:10
В ОДА розповіли подробиці ідеї з ГШР для підтримки атовців на Волині В ОДА розповіли подробиці ідеї з ГШР для підтримки атовців на Волині
11 вересень, 04:10
На Волині створять мобільні групи психологічної допомоги атовцям На Волині створять мобільні групи психологічної допомоги атовцям
07 вересень, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повітря в Луцьку чисте, то дослідження – необ’єктивні, - мерія
Сьогодні, 21:48
 0
Владика Михаїл розказав про «лякалки» і Томос. ВІДЕО
Сьогодні, 21:29
 0
Інваліди війни змушені судитися з Міноборони, - волинський волонтер
Сьогодні, 21:11
 0
Мама відмовилась лікувати: на Київщині померло немовля
Сьогодні, 20:37
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 5 жовтня
Сьогодні, 20:01
 0
Медіа
відео
1/8