Владика Михаїл розказав про «лякалки» і Томос. ВІДЕО

Михаїл заявив, що після отримання Україною томосу про автокефалію ніхто не буде захоплювати жодних церков та храмів.



Про це він заявив в ток-шоу «Ехо України», - передає телеканал



«Києво-Печерська лавра, як і Почаївська лавра, – це є власність української держави. І ніхто її насильно нікуди не передасть, крім влади. Тобто, що таке брати штурмом? Зайти і вийти? Чи як?» - зазначив митрополит.



Він підкреслив, ніякого захвату не буде.



«Проблема ж не в Україні і не в українських людях, а проблема в самій Москві: що вона втрачає вплив в Україні. І тому це більше лякалки такі, що зараз щось буде відбуватися, хтось когось буде захоплювати. Ніхто нікого не буде захоплювати. Сама громада, згідно з чинним законодавством, приймає рішення, до якої їй конфесії належати – до Московського чи до Київського патріархату. Сама, проголосувавши всередині. Неможливо захопити тих, які не хочуть до тебе йти. Але й неможливо втримати тих, які в тебе не хочуть бути. Тому люди вільні зайти в той чи інший храм, люди вільні вибрати свою приналежність до тієї чи іншої конфесії. І я не бачу ніяких проблем з рішенням парафіяльних зборів, до якої церкви належати. У нас закон дозволяє», - сказав він.



Владика додав: «Та ніхто нікого не буде притискати. Хто в який храм ходив,так і буде ходити. І нічого не будуть заставляти: ні в питаннях мови богослужбовій, за що і стоїть питання… На якій мові молитися, кому буде належати майно і кого поминати за богослужінням – це три основних питання. Мова вибирається громадою. Згідно з традиціями і правилами, які виробилися, дві третини громади обирає свою богослужбову мову. Вона може бути будь-якою: українською, вона може бути церковнослов’янською, вона може грецькою мовою. У нас багато на Донбасі є греків і грецьких сіл, де служать на грецькій мові. В цьому ніяких проблем немає.



Що стосується майна – майно належить державі. Держава визначає, кому вона його хоче передати. Вона зважає, якої громади є більше і кому вона повинна належати. Сама громада проголосує, кого вона хоче. Це залежить від людей: скільки людей буде підтримувати одну церкву, скільки людей буде підтримувати другу церкву. І зважаючи на бажання віруючих людей, держава буде визначатися, кому належить ця церква. Майно мається на увазі».



Раніше Вселенський патріарх Варфоломій у рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві призначив в Україні двох екзархів - архієпископа Даниїла Памфілійського з США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський УПЦ КПзаявив, що після отримання Україною томосу про автокефалію ніхто не буде захоплювати жодних церков та храмів.Про це він заявив в ток-шоу «Ехо України», - передає телеканал Прямий «Києво-Печерська лавра, як і Почаївська лавра, – це є власність української держави. І ніхто її насильно нікуди не передасть, крім влади. Тобто, що таке брати штурмом? Зайти і вийти? Чи як?» - зазначив митрополит.Він підкреслив, ніякого захвату не буде.«Проблема ж не в Україні і не в українських людях, а проблема в самій Москві: що вона втрачає вплив в Україні. І тому це більше лякалки такі, що зараз щось буде відбуватися, хтось когось буде захоплювати. Ніхто нікого не буде захоплювати. Сама громада, згідно з чинним законодавством, приймає рішення, до якої їй конфесії належати – до Московського чи до Київського патріархату. Сама, проголосувавши всередині. Неможливо захопити тих, які не хочуть до тебе йти. Але й неможливо втримати тих, які в тебе не хочуть бути. Тому люди вільні зайти в той чи інший храм, люди вільні вибрати свою приналежність до тієї чи іншої конфесії. І я не бачу ніяких проблем з рішенням парафіяльних зборів, до якої церкви належати. У нас закон дозволяє», - сказав він.Владика додав: «Та ніхто нікого не буде притискати. Хто в який храм ходив,так і буде ходити. І нічого не будуть заставляти: ні в питаннях мови богослужбовій, за що і стоїть питання… На якій мові молитися, кому буде належати майно і кого поминати за богослужінням – це три основних питання. Мова вибирається громадою. Згідно з традиціями і правилами, які виробилися, дві третини громади обирає свою богослужбову мову. Вона може бути будь-якою: українською, вона може бути церковнослов’янською, вона може грецькою мовою. У нас багато на Донбасі є греків і грецьких сіл, де служать на грецькій мові. В цьому ніяких проблем немає.Що стосується майна – майно належить державі. Держава визначає, кому вона його хоче передати. Вона зважає, якої громади є більше і кому вона повинна належати. Сама громада проголосує, кого вона хоче. Це залежить від людей: скільки людей буде підтримувати одну церкву, скільки людей буде підтримувати другу церкву. І зважаючи на бажання віруючих людей, держава буде визначатися, кому належить ця церква. Майно мається на увазі».Раніше Вселенський патріарху рамках підготовки до надання автокефалії українській православній церкві призначив в Україні двох екзархів - архієпископаПамфілійського з США та єпископаЕдмонтонського з Канади.

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