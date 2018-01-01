Повітря в Луцьку чисте, то дослідження – необ’єктивні, - мерія





Про це розповіли у відділі екології Луцької міської ради, - інформує



Громадська організація «Зелений фонд» склала рейтинг міст за рівнем забруднення повітря у першій половині 2018 року. Активісти скористались даними спостереження Національної гідрометеослужби України.



Так, комплексний індекс забруднення атмосферного повітря у Луцьку становить 12,2. Вище лише в Одесі (13,1) та Маріуполі (13,6). При цьому в інших містах Західної України рівень забруднення в два-три рази нижчий.







Раніше Луцьк потрапив до схожого рейтингу, який склало видання «Слово і діло».



Натомість у луцькій міській раді такі дані спростовують. Головний спеціаліст відділу екології Олег Гелета переконує, що повітря у Луцьку чистіше, ніж у більшості вказаних міст.



«У Луцьку беруть проби повітря за сімома показниками, а в Маріуполі і Запоріжжі, які мають розвинену промисловість, перевіряють лише п’ять показників. Ми хочемо бачити чітку картину, а в багатьох містах не беруть до уваги, наприклад, забруднення формальдегідом. Навіть, якщо в них буде перевищення у сто разів, вони цього не побачать», - розповів посадовець.



«Ніяких критичних перевищень і забруднень атмосфери у нас немає. Тільки через бюрократію Луцьк поступається іншим містам, але на стан здоров’я лучан це ніяк не впливає», - додав Олег Гелета.



Зі слів еколога, рівень забруднення повітря у Луцьку з кожним роком падає через те, що закриваються виробництва. Так, якщо у 2010 році фахівці зафіксували 1028,4 тонни викидів у повітря, то у 2017 – 792,4 тонни.



Повітря у Луцьку перевіряють на трьох постах гідрометеослужби. Вони знаходяться на вулицях Рівненській, Шопена і Конякіна. Проби відбирають цілодобово.



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