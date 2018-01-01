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Підрахували, скільки років волинянам треба збирати гроші на квартиру

Підрахували, скільки років волинянам треба збирати гроші на квартиру
Високі зарплати в регіоні не роблять квартири для людей доступнішими.

Про це пише Конкурент.

Аналітичний центр DOM.RIA підрахував, скільки років треба збирати на 1-кімнатну і 2-кімнатну квартири, відкладаючи одну середню зарплату.

У підрахунок включили об'єкти, які продаються як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Згідно з дослідженням, охочі купити квартиру дивляться спочатку на ціну, а вже потім на рік побудови.

За основу взяли сім'ю з двох осіб, які отримують середню зарплату в своєму регіоні і не знімають житло. В такому випадку один буде повністю відкладати зарплату на квартиру, а на гроші другого сім'я буде жити.

Дані за рівнем середніх зарплат в регіонах України взяли на Держстаті. А середню доларову ціну квартир перевели в гривню за курсом 28,8.

В результаті, найбільш неблагополучним регіоном, незважаючи на один з найвищих рівнів зарплат, виявилася Київська область. Місцеві жителі будуть збирати на «однушку» 11 років. Одеситів і жителів Рівненської області для цього знадобитися працювати 10 років. Швидше вийде назбирати на квартиру в таких областях, як Кіровоградська - 4 роки, Чернігівська - 5 років і Запорізька - 5 років. У Києві на однокімнатну квартиру не на околиці міста доведеться збирати 8 років. На двокімнатне житло потрібно витратити 12 років.

Волиняни ж на однокімнатну квартиру в середньому будуть збирати 7 років, а на двокімнатну – 9 років.

Підрахували, скільки років волинянам треба збирати гроші на квартиру


Ціни на нерухомість, які наводить аналітики - середні. Це означає, що можна знайти квартири дешевше або торгуватися. Також в залежності від професії і окладу термін накопичення може як збільшитися, так і зменшитися. Наприклад, IT-фахівцям знадобиться вдвічі менше часу: їх середня зарплата в Україні, за даними експертів - $ 2,6 тис. Найскладніше збирати початківцям фахівцям і бюджетникам, зарплати яких часто не дотягують до середніх по регіону.


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Теги: житло, Волинь
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