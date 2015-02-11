Волинь – у лідерах за цінами на соціальні продукти харчування. ВІДЕО





Про це пише



За даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинська область належить до регіонів з найвищими цінами на так звані соціальні продукти харчування.



Детальніше – у відео.





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