Волинь – у лідерах за цінами на соціальні продукти харчування. ВІДЕО
Сьогодні, 07:07
У загальноукраїнську ТОП-трійку вартості продуктів харчування нещодавно потрапила Волинь.
Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
За даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинська область належить до регіонів з найвищими цінами на так звані соціальні продукти харчування.
Детальніше – у відео.
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Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.
За даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинська область належить до регіонів з найвищими цінами на так звані соціальні продукти харчування.
Детальніше – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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