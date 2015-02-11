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Волинь – у лідерах за цінами на соціальні продукти харчування. ВІДЕО

Волинь – у лідерах за цінами на соціальні продукти харчування. ВІДЕО
У загальноукраїнську ТОП-трійку вартості продуктів харчування нещодавно потрапила Волинь.

Про це пише Перший із посиланням на сюжет Сфера-ТВ.

За даними Асоціації постачальників торговельних мереж Волинська область належить до регіонів з найвищими цінами на так звані соціальні продукти харчування.

Детальніше – у відео.


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Теги: продукти, ціни, Волинь
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