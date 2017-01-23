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У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду

У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду
У Ковелі встановили нові тарифи на теплову енергію та на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ і організацій та інших споживачів, крім населення.

Про це повідомили у Ковельській міськраді.

Під час позачергового засідання виконавчого комітету у Ковелі встановили нові тарифи на теплову енергію та на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення).

Міський голова Олег Кіндер попросив аргументувати це рішення представників ПТМ «Ковельтепло», адже йдеться про інтереси організацій, які працюють на території міста і комунального підприємства. І тут потрібний економічний, господарський, соціальний та виважений підхід.

Як зазначила заступник директора - начальник планово-економічного відділу Тетяна Яковук, перегляд відбувався шляхом коригування за окремими статтями витрат з причин, які не залежать від підприємства. Серед обґрунтувань зміни вартості послуг вона назвала зростання цін на електроенергію, воду і водовідведення та збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Вартість послуг на теплову енергію зросте на 7%, з централізованого постачання гарячої води — на 7,5%.

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Теги: тарифи, Ковель
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