У місті на Волині зросли тарифи на тепло і гарячу воду
Сьогодні, 04:48
У Ковелі встановили нові тарифи на теплову енергію та на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ і організацій та інших споживачів, крім населення.
Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Під час позачергового засідання виконавчого комітету у Ковелі встановили нові тарифи на теплову енергію та на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення).
Міський голова Олег Кіндер попросив аргументувати це рішення представників ПТМ «Ковельтепло», адже йдеться про інтереси організацій, які працюють на території міста і комунального підприємства. І тут потрібний економічний, господарський, соціальний та виважений підхід.
Як зазначила заступник директора - начальник планово-економічного відділу Тетяна Яковук, перегляд відбувався шляхом коригування за окремими статтями витрат з причин, які не залежать від підприємства. Серед обґрунтувань зміни вартості послуг вона назвала зростання цін на електроенергію, воду і водовідведення та збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Вартість послуг на теплову енергію зросте на 7%, з централізованого постачання гарячої води — на 7,5%.
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Про це повідомили у Ковельській міськраді.
Під час позачергового засідання виконавчого комітету у Ковелі встановили нові тарифи на теплову енергію та на послугу з централізованого постачання гарячої води для бюджетних установ і організацій, інших споживачів (крім населення).
Міський голова Олег Кіндер попросив аргументувати це рішення представників ПТМ «Ковельтепло», адже йдеться про інтереси організацій, які працюють на території міста і комунального підприємства. І тут потрібний економічний, господарський, соціальний та виважений підхід.
Як зазначила заступник директора - начальник планово-економічного відділу Тетяна Яковук, перегляд відбувався шляхом коригування за окремими статтями витрат з причин, які не залежать від підприємства. Серед обґрунтувань зміни вартості послуг вона назвала зростання цін на електроенергію, воду і водовідведення та збільшення розміру мінімальної заробітної плати, а також прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Вартість послуг на теплову енергію зросте на 7%, з централізованого постачання гарячої води — на 7,5%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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