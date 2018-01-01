Під дитячий плач шахраї видурили у лучанки 1000 гривень





Про це пише Віка Вегера-Абрамович на шпальтах



Увечері Наталії зателефонували з невідомого номера. Представившись Максимом, чоловік сказав, що він з Криму і дуже хоче купити будинок під дачу поблизу кордону. У планах – якийсь бізнес, тому насамперед важлива локація. Чоловік наголосив, що життя в рідному місці неможливе, тому дуже хоче в Україну. Додав, що зараз він вирішує свої нагальні справи у Херсоні, і уже завтра забере сім’ю з Криму.



Наступного дня Максим зателефонував Наталії о сьомій годині ранку і попередив, що вони не змінили планів і уже доїжджають до кордону.



«Через годину зателефонував знову. Попросив повнити номер мобільного телефону на 1200 гривень. Нібито усі його гроші – у доларах, а йому потрібно дати хабар на кордоні. Цю суму з мобільного він якось мав перевести митнику. Переконував, що той боїться брати в доларах, бо нещодавно була перевірка. Гроші потрібно було заплатити за двох дорослих, бо якісь проблеми виникли із заповненням декларації. Банкомата поблизу нібито немає. Максим мав повернути мені усю суму, як тільки добереться до найближчого міста. І, можливо, я б йому не повірила, як би у слухавці не чутно було плач маленької дитини, яка, за словами чоловіка, дуже втомилася в машині. Оце і викликало співчуття», - розповідає Наталія. Тоді жінка поповнила номер мобільного «митника» на суму 1200 гривень. Номер продиктував Максим.



«І знову подзвонив клієнт на наш будинок. І знову дитинка плакала у слухавці. Максим благав у мене ще одну тисячу гривень. Нібито у нього вимагають ще по 500 гривень за кожну дитину. Але я попросила, щоб його знайомі з Крима перевели мені 200 доларів, тоді я з цих грошей і скину. Приходить мені смс-повідомлення , у якому йдеться про те, що на мою картку здійснено переказ грошей, але у зв’язку з тим, що переказ з окупованої території, я отримаю його через три доби. Коли я перетелефонувала у Приватбанк, мені сказали, що банк не надсилає смс з таких номерів. І ніякого переказу, звісно, мені не було», – каже співрозмовниця.



Наталія набрала номер Максима, уже розуміючи, що він аферист. На запитання, як справи, нарікав на черги, на те, що вже кілька годин дружина і двоє діток в дорозі, дуже стомилися і хочуть відпочити. Наталія повідомила, що грошей немає. І скине йому гроші, як тільки отримає переказ.



«Я прямо йому сказала: Максим, якщо це «кидалово», ці ж гроші не підуть тобі на користь. На що він з усією акторською майстерністю, приємним і спокійним голосом відповів: хіба я можу? Діти в машині – одному рік, другому – п’ять рочків, дружина, всі втомилися, як я можу?» – пригадує телефонну розмову жінка.



Потім усі номери телефонів стали недоступними.



Наталія вважає, що таку аферу могли спланувати тільки чоловіки з місць позбавлення волі. Адже гроші просили скинути на номер мобільного телефону, бо ж з банківської картки зняти не можуть. Дивним є ще той факт, що її 8-річній внучці дзвонять дорослі чоловіки, які, на перший погляд, нічого особливого не питають: ім,’я, як справи? Чи вдома твоя мама? Усі ті номери, з яких телефонують, поза зоною досяжності. Дівчинка дуже налякана.



Тепер уже жінка пригадує багато фактів, які мали б насторожити у покупцеві з Криму. Він навіть не питав ціни будинку, його не цікавила точна адреса. Дзвінки від нього були зранку, коли людина тільки прокидається, а плач дитини, напевно, був записаним на іншому телефоні. В оголошенні Наталії був вказаний і номер чоловіка, але їй подзвонили не випадково.



Наталія не зверталася у поліцію. Каже, що вони писали заяву, коли чоловік купив на OLX неіснуючий товар. Проте в поліції не допомогли. Тим паче, гроші в цьому випадку перевели не на банківську картку.



«Нехай з цими грошима Господь забере усі біди моєї сім’ї» , – каже жінка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка розмістила в інтернеті оголошення про продаж батьківської хати у Ратнівському районі і стала жертвою афери.Про це пишена шпальтах Район. Луцьк Увечерізателефонували з невідомого номера. Представившись, чоловік сказав, що він з Криму і дуже хоче купити будинок під дачу поблизу кордону. У планах – якийсь бізнес, тому насамперед важлива локація. Чоловік наголосив, що життя в рідному місці неможливе, тому дуже хоче в Україну. Додав, що зараз він вирішує свої нагальні справи у Херсоні, і уже завтра забере сім’ю з Криму.Наступного дня Максим зателефонував Наталії о сьомій годині ранку і попередив, що вони не змінили планів і уже доїжджають до кордону.«Через годину зателефонував знову. Попросив повнити номер мобільного телефону на 1200 гривень. Нібито усі його гроші – у доларах, а йому потрібно дати хабар на кордоні. Цю суму з мобільного він якось мав перевести митнику. Переконував, що той боїться брати в доларах, бо нещодавно була перевірка. Гроші потрібно було заплатити за двох дорослих, бо якісь проблеми виникли із заповненням декларації. Банкомата поблизу нібито немає. Максим мав повернути мені усю суму, як тільки добереться до найближчого міста. І, можливо, я б йому не повірила, як би у слухавці не чутно було плач маленької дитини, яка, за словами чоловіка, дуже втомилася в машині. Оце і викликало співчуття», - розповідає Наталія. Тоді жінка поповнила номер мобільного «митника» на суму 1200 гривень. Номер продиктував Максим.«І знову подзвонив клієнт на наш будинок. І знову дитинка плакала у слухавці. Максим благав у мене ще одну тисячу гривень. Нібито у нього вимагають ще по 500 гривень за кожну дитину. Але я попросила, щоб його знайомі з Крима перевели мені 200 доларів, тоді я з цих грошей і скину. Приходить мені смс-повідомлення , у якому йдеться про те, що на мою картку здійснено переказ грошей, але у зв’язку з тим, що переказ з окупованої території, я отримаю його через три доби. Коли я перетелефонувала у Приватбанк, мені сказали, що банк не надсилає смс з таких номерів. І ніякого переказу, звісно, мені не було», – каже співрозмовниця.Наталія набрала номер Максима, уже розуміючи, що він аферист. На запитання, як справи, нарікав на черги, на те, що вже кілька годин дружина і двоє діток в дорозі, дуже стомилися і хочуть відпочити. Наталія повідомила, що грошей немає. І скине йому гроші, як тільки отримає переказ.«Я прямо йому сказала: Максим, якщо це «кидалово», ці ж гроші не підуть тобі на користь. На що він з усією акторською майстерністю, приємним і спокійним голосом відповів: хіба я можу? Діти в машині – одному рік, другому – п’ять рочків, дружина, всі втомилися, як я можу?» – пригадує телефонну розмову жінка.Потім усі номери телефонів стали недоступними.Наталія вважає, що таку аферу могли спланувати тільки чоловіки з місць позбавлення волі. Адже гроші просили скинути на номер мобільного телефону, бо ж з банківської картки зняти не можуть. Дивним є ще той факт, що її 8-річній внучці дзвонять дорослі чоловіки, які, на перший погляд, нічого особливого не питають: ім,’я, як справи? Чи вдома твоя мама? Усі ті номери, з яких телефонують, поза зоною досяжності. Дівчинка дуже налякана.Тепер уже жінка пригадує багато фактів, які мали б насторожити у покупцеві з Криму. Він навіть не питав ціни будинку, його не цікавила точна адреса. Дзвінки від нього були зранку, коли людина тільки прокидається, а плач дитини, напевно, був записаним на іншому телефоні. В оголошенні Наталії був вказаний і номер чоловіка, але їй подзвонили не випадково.Наталія не зверталася у поліцію. Каже, що вони писали заяву, коли чоловік купив на OLX неіснуючий товар. Проте в поліції не допомогли. Тим паче, гроші в цьому випадку перевели не на банківську картку.«Нехай з цими грошима Господь забере усі біди моєї сім’ї» , – каже жінка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію