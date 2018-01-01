Авто з кортежу польського президента збило дитину

Анджея Дуди на пішохідному переході збив дитину. Наїзд скоїла поліцейська машина, яка їхала у супроводі. Польський президент відразу вибіг зі своєї автівки, щоб перевірити стан хлопчика.



Про це інформує



«Автомобіль поліції, який рухався в президентській колоні, на щастя, не сильно зачепив дитину. Президент негайно відреагував, зупинив рух кортежу, вибіг до дитини, перевірив, що все в порядку. Ми негайно зателефонували до швидкої допомоги», – розповів ЗМІ речник польського президента Блажей Спіхальський.



Зазначається, що під колеса автомобіля потрапив 10-річний хлопчик. Його товариш встиг перебігти дорогу по пішохідному переходу в той момент, як сам хлопчина вискочив фактично на капот автівки із супроводу.



Повідомляється, що дитина отримала незначну травму ноги та забої.



Своєю чергою, Дуда провідав хлопчика у лікарні та подарував йому плюшевого ведмедика. За словами речника президента, Дуда спілкувався із сім'єю дитини та підтримує із нею контакти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобіль з кортежу польського президентана пішохідному переході збив дитину. Наїзд скоїла поліцейська машина, яка їхала у супроводі. Польський президент відразу вибіг зі своєї автівки, щоб перевірити стан хлопчика.Про це інформує 24 канал із посиланням на видання Gazeta Krakowska.«Автомобіль поліції, який рухався в президентській колоні, на щастя, не сильно зачепив дитину. Президент негайно відреагував, зупинив рух кортежу, вибіг до дитини, перевірив, що все в порядку. Ми негайно зателефонували до швидкої допомоги», – розповів ЗМІ речник польського президентаЗазначається, що під колеса автомобіля потрапив 10-річний хлопчик. Його товариш встиг перебігти дорогу по пішохідному переходу в той момент, як сам хлопчина вискочив фактично на капот автівки із супроводу.Повідомляється, що дитина отримала незначну травму ноги та забої.Своєю чергою, Дуда провідав хлопчика у лікарні та подарував йому плюшевого ведмедика. За словами речника президента, Дуда спілкувався із сім'єю дитини та підтримує із нею контакти.

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