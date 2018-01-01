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Авто з кортежу польського президента збило дитину

Авто з кортежу польського президента збило дитину
Автомобіль з кортежу польського президента Анджея Дуди на пішохідному переході збив дитину. Наїзд скоїла поліцейська машина, яка їхала у супроводі. Польський президент відразу вибіг зі своєї автівки, щоб перевірити стан хлопчика.

Про це інформує 24 канал із посиланням на видання Gazeta Krakowska.

«Автомобіль поліції, який рухався в президентській колоні, на щастя, не сильно зачепив дитину. Президент негайно відреагував, зупинив рух кортежу, вибіг до дитини, перевірив, що все в порядку. Ми негайно зателефонували до швидкої допомоги», – розповів ЗМІ речник польського президента Блажей Спіхальський.

Зазначається, що під колеса автомобіля потрапив 10-річний хлопчик. Його товариш встиг перебігти дорогу по пішохідному переходу в той момент, як сам хлопчина вискочив фактично на капот автівки із супроводу.

Повідомляється, що дитина отримала незначну травму ноги та забої.

Своєю чергою, Дуда провідав хлопчика у лікарні та подарував йому плюшевого ведмедика. За словами речника президента, Дуда спілкувався із сім'єю дитини та підтримує із нею контакти.


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Теги: ДТП
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