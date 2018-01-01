Сказали, як виглядатиме головна ялинка України





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«Поки про ялинку не буду нічого розповідати, щоб не наврочити, як минулого разу. Тоді під час перевезення вона постраждала, але ми все одно зробили з неї «цукерку». Цього року її висота буде максимально 25 метрів. Ми вже не будемо брати ялинку висотою 33 метри. Це дуже важко в плані доставки в Київ»,- розповідає організатор новорічних святкувань у Києві і засновник проекту «Folk Ukraine» Ігор Добруцький.



Крім того вже стало відомо, як саме планують оформити новорічну ялинку.



«Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці Марії Примаченко. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці», - додав засновник проекту «Folk Ukraine».



Також організатори визначились уже не лише з оформленням новорічного містечка та самої ялинки, але й підготували макети стаканчиків для кави, какао і глінтвейну. Там будуть зображені красиві пінгвіни і ведмеді.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цьогоріч головна ялинка країни на Софіївській площі у Києві буде набагато нижчою за минулорічну.Про це пише Обозреватель «Поки про ялинку не буду нічого розповідати, щоб не наврочити, як минулого разу. Тоді під час перевезення вона постраждала, але ми все одно зробили з неї «цукерку». Цього року її висота буде максимально 25 метрів. Ми вже не будемо брати ялинку висотою 33 метри. Це дуже важко в плані доставки в Київ»,- розповідає організатор новорічних святкувань у Києві і засновник проекту «Folk Ukraine»Крім того вже стало відомо, як саме планують оформити новорічну ялинку.«Темою головної ялинки буде північне сяйво, а новорічне містечко буде оформлене в стилі картин української художниці. Наступного року їй буде 110 років з дня народження. Тому ми вирішили присвятити художниці все оформлення, світлові фігури, а також іграшки на ялинці», - додав засновник проекту «Folk Ukraine».Також організатори визначились уже не лише з оформленням новорічного містечка та самої ялинки, але й підготували макети стаканчиків для кави, какао і глінтвейну. Там будуть зображені красиві пінгвіни і ведмеді.

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