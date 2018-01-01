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Волинянин продавав в інтернеті штик-ніж, який знайшов на городі

Волинянин продавав в інтернеті штик-ніж, який знайшов на городі
Поліцейській вилучили у волинянина багнет, який той хотів продати в інтернеті.

Про це пише Волинь-нова.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясували, що житель села Рачин має та продає в інтернеті штик-ніж.

Інформація виявилася достовірною. 35-річний чоловік не лише носив при собі схожий на багнет предмет, а й хотів отримати за нього гроші.

Поліцейським пояснив, що знайшов його під час землеробських робіт.

Правоохоронці вилучили предмет із ознаками холодної зброї і відправили на експертизу.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: ніж, поліція, багнет, Волинь
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