Волинянин продавав в інтернеті штик-ніж, який знайшов на городі





Про це пише



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясували, що житель села Рачин має та продає в інтернеті штик-ніж.



Інформація виявилася достовірною. 35-річний чоловік не лише носив при собі схожий на багнет предмет, а й хотів отримати за нього гроші.



Поліцейським пояснив, що знайшов його під час землеробських робіт.



Правоохоронці вилучили предмет із ознаками холодної зброї і відправили на експертизу.



Головне фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейській вилучили у волинянина багнет, який той хотів продати в інтернеті.Про це пише Волинь-нова Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясували, що житель села Рачин має та продає в інтернеті штик-ніж.Інформація виявилася достовірною. 35-річний чоловік не лише носив при собі схожий на багнет предмет, а й хотів отримати за нього гроші.Поліцейським пояснив, що знайшов його під час землеробських робіт.Правоохоронці вилучили предмет із ознаками холодної зброї і відправили на експертизу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію