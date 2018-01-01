Волинянин продавав в інтернеті штик-ніж, який знайшов на городі
Сьогодні, 08:22
Поліцейській вилучили у волинянина багнет, який той хотів продати в інтернеті.
Про це пише Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясували, що житель села Рачин має та продає в інтернеті штик-ніж.
Інформація виявилася достовірною. 35-річний чоловік не лише носив при собі схожий на багнет предмет, а й хотів отримати за нього гроші.
Поліцейським пояснив, що знайшов його під час землеробських робіт.
Правоохоронці вилучили предмет із ознаками холодної зброї і відправили на експертизу.
Головне фото – ілюстративне
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Про це пише Волинь-нова.
Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області з’ясували, що житель села Рачин має та продає в інтернеті штик-ніж.
Інформація виявилася достовірною. 35-річний чоловік не лише носив при собі схожий на багнет предмет, а й хотів отримати за нього гроші.
Поліцейським пояснив, що знайшов його під час землеробських робіт.
Правоохоронці вилучили предмет із ознаками холодної зброї і відправили на експертизу.
Головне фото – ілюстративне
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