У Києві водій легковика побив маршрутку. ВІДЕО





Інцидент трапився ввечері 4 жовтня, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, передає



розлючений водій обігнав маршрутку та зайшов у неї на зупинці. Доїхавши до кінцевої, чоловік вийшов та почав лупцювати транспортний засіб.



«Водій автівки вийшов і почав бити скло та фари автобуса. Зробивши свою справу втік. Водій автобуса викликав поліцію. І коли приїхали правоохоронці, «хуліган» повернувся на місце», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві водій легковика побив маршрутку через те, що вона "підрізала" автівку на дорозі.Інцидент трапився ввечері 4 жовтня, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, передає УНІАН розлючений водій обігнав маршрутку та зайшов у неї на зупинці. Доїхавши до кінцевої, чоловік вийшов та почав лупцювати транспортний засіб.«Водій автівки вийшов і почав бити скло та фари автобуса. Зробивши свою справу втік. Водій автобуса викликав поліцію. І коли приїхали правоохоронці, «хуліган» повернувся на місце», - йдеться у повідомленні.

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