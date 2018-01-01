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У Києві водій легковика побив маршрутку. ВІДЕО

У Києві водій легковика побив маршрутку. ВІДЕО
У Києві водій легковика побив маршрутку через те, що вона "підрізала" автівку на дорозі.

Інцидент трапився ввечері 4 жовтня, повідомляє "Київ оперативний" у Facebook, передає УНІАН.

розлючений водій обігнав маршрутку та зайшов у неї на зупинці. Доїхавши до кінцевої, чоловік вийшов та почав лупцювати транспортний засіб.

«Водій автівки вийшов і почав бити скло та фари автобуса. Зробивши свою справу втік. Водій автобуса викликав поліцію. І коли приїхали правоохоронці, «хуліган» повернувся на місце», - йдеться у повідомленні.


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Теги: інцидент, Київ, ДТП
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