Курс валют у Луцьку на 5 жовтня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.931, а продаж - 28.288.
Євро при купівлі становить - 32.043, при продажу - 32.734.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.690.
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Євро при купівлі становить - 32.043, при продажу - 32.734.
Курс російського рубля: купівля - 0.375, продаж - 0.435.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.070, продаж - 7.690.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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