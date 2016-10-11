Іранські бізнесмени зацікавилися ковельським індустріальним парком. ФОТО

Голова Волинської ОДАзустрівся з іранським бізнесменом, з яким обговорив можливості співпраці та створенням індустріального парку у Ковелі.Про це повідомили на офіційній сторінці очільника Волині у Facebook.Так, голова обласної державної адміністрації зустрівся з директором іранської компанії NEGIN FOULAND MARGOON. Спілкування відбулося 4 жовтня 2018 року в стінах ОДА.Під час зустрічі стало відомо, що іноземні гості завітали в регіон, аби обговорити актуальні питання співпраці між обласною державною адміністрацією та Ісламською Республікою Іран стосовно результатів проведення інвестиційного форуму та створення індустріального парку у місті Ковель.«Покажемо Волинь, покажемо підприємства. Організуємо зустрічі з бізнесменами. Тут добре розвивати і аграрний сектор, і туризм – це ж історичний центр Київської Русі», - зауважив Олександр Савченко.Амін добре знає Україну, бо навчався тут у Національному медичному університеті імені Богомольця. Він розповідає, що протягом останнього періоду в Ірані значно виріс курс долара – в 5 разів.За словами бізнесмена, раніше закупівлю зерна там забезпечувала держава. А через курс іноземної валюти Іран не може достатньо забезпечити громадян зерновими культурам.«В Ірані несприятливі природні умови для вирощування кукурудзи та інших культур. Тому держава пропонує нам їхати, вирощувати в інших державах та імпортувати назад – без податків. Ми б хотіли обговорити інвестиції у вигляді будівництва елеватора у вас. Варто розуміти, що хліб для іранців – основна їжа.Нас, окрім зерна, цікавить і заправка для борщів, бо у вас помідори на сьогоднішній день в 5-6 разів дешевші, і це економічно вигідно нам. Я сам прийду до вас як інвестор і приведу інших інвесторів з Ірану, адже я знаю, що якщо принести в Україну інвестицій більше ніж на 100 тисяч доларів можна отримати вільне проживання», - розповів Шаабані Амін Асадаллах.Радник Олександра Савченказауважив, що Волинь – перспективний аграрний регіон. Врожайність цьогорічна становить 100-120 центнерів з гектару землі.«У нас є і гриби, і яблука, і горіхи і різні ягоди. На інвестиційному форумі, який пройшов 21 вересня, ми побачили, що зможемо успішно реалізувати індустріальний парк у Ковелі – це буде хороший коридор для інвестицій в Україну. Тому готові запропонувати Вам співпрацю», - повідомив Валерій Криворог.Також він додав, що Волинь цьогоріч посідає 5 місце в Україні за врожайністю.«Потрібна буде моя підтримка – безпека, банки, вільне проживання – готовий допомогти. Волинь - одна з тих областей, де немає рейдерських захоплень. Будемо вже починати співпрацювати, щоб за 6-7 місяців до наступного сезону вже почати діяльність», - резюмував керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.