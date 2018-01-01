У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»

У Луцьку на вулиці Стрілецькій затримали нетверезого чоловіка, який поводив себе агресивно та чинив опір поліцейським.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Вдень 4 жовтня вдень екіпаж патрульних в Луцьку отримав повідомлення, що на вулиці Стрілецькій, на дитячому майданчику, перебуває нетверезий чоловік, який поводиться агресивно і може становити загрозу іншим.Інспектори на місці події затримали неадекватну особу, яка висловлювалась нецензурно - і все це на очах у дорослих і дітей.Згодом затриманий почав чинити опір правоохоронцю, шарпаючи за формений одяг.З допомогою фізичною сили та кайданків чоловіка втихомирили та доставили до наркодиспансеру.Чоловікові вже загрожує кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 ККУ (опір поліцейському).Тривають слідчі дії.