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У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»

У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»
У Луцьку на вулиці Стрілецькій затримали нетверезого чоловіка, який поводив себе агресивно та чинив опір поліцейським.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Вдень 4 жовтня вдень екіпаж патрульних в Луцьку отримав повідомлення, що на вулиці Стрілецькій, на дитячому майданчику, перебуває нетверезий чоловік, який поводиться агресивно і може становити загрозу іншим.

Інспектори на місці події затримали неадекватну особу, яка висловлювалась нецензурно - і все це на очах у дорослих і дітей.
Згодом затриманий почав чинити опір правоохоронцю, шарпаючи за формений одяг.

З допомогою фізичною сили та кайданків чоловіка втихомирили та доставили до наркодиспансеру.

Чоловікові вже загрожує кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 ККУ (опір поліцейському).

Тривають слідчі дії.

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Теги: поліція, Луцьк, алкоголь
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