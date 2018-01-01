Волинський фельдшер посеред вулиці у Києві врятував чоловіка, якому стало зле





Про це Надія Єршова написала у Facebook, передає інтернет-видання



«Не можу не поділитися історією, яка мене сьогодні дуже вразила.

Разом з Василем Колядою ми йшли до Верховної Ради, де Олег Ляшко вручив йому сьогодні грамоту ВР. І оскільки мали трошки часу, вирішила показати йому знакові місця Печерську», – йдеться у дописі.



«Василь – фельдшер і голова фракції РПЛ в Торчинській ОТГ. Дорогою говорили про медицину, громаду... Ми підходили до перехрестя, і Василь ще за декілька метрів до світлофору побачив, що на тій стороні дороги чоловіку похилого віку стало зле і він почав падати.



Василь миттєво підбіг і зразу же став діяти. Його рухи були автоматичними і впевненими. Навколо стали збиратися люди, зупинилася поліція. Василь не звертав на це уваги. Він просто робив свою справу і виконував свій обов’язок фельдшера. Через кілька хвилин чоловікові стало краще, він піднявся на ноги», – пише жінка.



«Зрештою ми рушили далі. Я йшла і пишалася. І розуміла, чому Василя зараз будуть нагороджувати грамотою... Володимир Кравценюк, в нас реально класна команда професіоналів, патріотів і фахівців! Рада бути частиною!» – резюмувала Надія Єршова.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві медик з Волині посеред вулиці надав допомогу чоловікові, якому стало погано.Про ценаписала у Facebook, передає інтернет-видання Волинь24 «Не можу не поділитися історією, яка мене сьогодні дуже вразила.Разом зми йшли до Верховної Ради, де Олег Ляшко вручив йому сьогодні грамоту ВР. І оскільки мали трошки часу, вирішила показати йому знакові місця Печерську», – йдеться у дописі.«Василь – фельдшер і голова фракції РПЛ в Торчинській ОТГ. Дорогою говорили про медицину, громаду... Ми підходили до перехрестя, і Василь ще за декілька метрів до світлофору побачив, що на тій стороні дороги чоловіку похилого віку стало зле і він почав падати.Василь миттєво підбіг і зразу же став діяти. Його рухи були автоматичними і впевненими. Навколо стали збиратися люди, зупинилася поліція. Василь не звертав на це уваги. Він просто робив свою справу і виконував свій обов’язок фельдшера. Через кілька хвилин чоловікові стало краще, він піднявся на ноги», – пише жінка.«Зрештою ми рушили далі. Я йшла і пишалася. І розуміла, чому Василя зараз будуть нагороджувати грамотою... Володимир Кравценюк, в нас реально класна команда професіоналів, патріотів і фахівців! Рада бути частиною!» – резюмувала Надія Єршова.

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