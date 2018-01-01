Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:58
У Росії, в Калінінському районі Тверської області, маршрутне таксі й пасажирський автобус зіткнулися лоб у лоб.
У результаті страшної аварії загинули 13 осіб, ще 17 отримали травми, - пише Обозреватель з посиланням на російські екстрені служби.
Лобове зіткнення транспортних засобів відбулося на автомагістралі Ржев — Твер. Судячи з відеозапису з місця події, маршрутне таксі Ford Transit виїхало на зустрічну смугу (за версією правоохоронців, саме це й стало причиною аварії). Лівий борт таксі та права сторона автобуса сильно пошкоджені.
На місці трагедії працюють співробітники екстрених служб, медики та правоохоронці. Всі обставини події з'ясовуються. Для транспортування постраждалих у готовність приведена санітарна авіація.
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У результаті страшної аварії загинули 13 осіб, ще 17 отримали травми, - пише Обозреватель з посиланням на російські екстрені служби.
Лобове зіткнення транспортних засобів відбулося на автомагістралі Ржев — Твер. Судячи з відеозапису з місця події, маршрутне таксі Ford Transit виїхало на зустрічну смугу (за версією правоохоронців, саме це й стало причиною аварії). Лівий борт таксі та права сторона автобуса сильно пошкоджені.
На місці трагедії працюють співробітники екстрених служб, медики та правоохоронці. Всі обставини події з'ясовуються. Для транспортування постраждалих у готовність приведена санітарна авіація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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