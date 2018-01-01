вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+

Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
У Росії, в Калінінському районі Тверської області, маршрутне таксі й пасажирський автобус зіткнулися лоб у лоб.

У результаті страшної аварії загинули 13 осіб, ще 17 отримали травми, - пише Обозреватель з посиланням на російські екстрені служби.

Лобове зіткнення транспортних засобів відбулося на автомагістралі Ржев — Твер. Судячи з відеозапису з місця події, маршрутне таксі Ford Transit виїхало на зустрічну смугу (за версією правоохоронців, саме це й стало причиною аварії). Лівий борт таксі та права сторона автобуса сильно пошкоджені.

На місці трагедії працюють співробітники екстрених служб, медики та правоохоронці. Всі обставини події з'ясовуються. Для транспортування постраждалих у готовність приведена санітарна авіація.

Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Росія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Сьогодні, 10:05
У Луцьку колишній зек порізав жінку
Сьогодні, 10:04
Жахлива аварія у Росії: 13 загиблих, 17 травмованих. ФОТО. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 09:58
Волинський фельдшер посеред вулиці у Києві врятував чоловіка, якому стало зле
Сьогодні, 09:47
У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»
Сьогодні, 09:36
Схожі новини
В аварії біля українського кордону загинули росіяни В аварії біля українського кордону загинули росіяни
31 січень, 11:25
Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО Помер чоловік, якого вночі під Луцьком збила маршрутка. ОНОВЛЕНО
03 жовтень, 09:47
Перебігав не на «зебрі»: Toyota на смерть збила пішохода. ФОТО Перебігав не на «зебрі»: Toyota на смерть збила пішохода. ФОТО
02 жовтень, 08:26
Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть
27 вересень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через недостовірне декларування зупинили оцінювання волинського судді
Сьогодні, 11:15
 0
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО
Сьогодні, 11:03
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 5-7 жовтня
Сьогодні, 11:00
 0
Молодий лучанин намагався на мосту скоїти самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
 0
Медіа
відео
1/8