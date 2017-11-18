У Луцьку колишній зек порізав жінку

У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ножем порізав жінку.Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, по вулиці Січовій,- інформує Патрульна поліція Волині.Заявниця повідомила правоохоронцям, що до неї постукав сусід та повідомив, що порізав співмешканку, мав закривавлені одяг і руки. Жінка викликала патрульних, які негайно затримали зловмисника.Потерпілій уже надавали допомогу медики, у неї численні гематоми на обличчі, про інші травми невідомо – її шпиталізували.Попередньо відомо, що 44-річний затриманий 19 років провів за ґратами, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, тривають слідчі дії.