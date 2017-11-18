У Луцьку колишній зек порізав жінку
Сьогодні, 10:04
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ножем порізав жінку.
Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, по вулиці Січовій,- інформує Патрульна поліція Волині.
Заявниця повідомила правоохоронцям, що до неї постукав сусід та повідомив, що порізав співмешканку, мав закривавлені одяг і руки. Жінка викликала патрульних, які негайно затримали зловмисника.
Потерпілій уже надавали допомогу медики, у неї численні гематоми на обличчі, про інші травми невідомо – її шпиталізували.
Попередньо відомо, що 44-річний затриманий 19 років провів за ґратами, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, тривають слідчі дії.
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Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, по вулиці Січовій,- інформує Патрульна поліція Волині.
Заявниця повідомила правоохоронцям, що до неї постукав сусід та повідомив, що порізав співмешканку, мав закривавлені одяг і руки. Жінка викликала патрульних, які негайно затримали зловмисника.
Потерпілій уже надавали допомогу медики, у неї численні гематоми на обличчі, про інші травми невідомо – її шпиталізували.
Попередньо відомо, що 44-річний затриманий 19 років провів за ґратами, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, тривають слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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