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У Луцьку колишній зек порізав жінку

У Луцьку колишній зек порізав жінку
У Луцьку правоохоронці затримали чоловіка, який ножем порізав жінку.

Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, по вулиці Січовій,- інформує Патрульна поліція Волині.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що до неї постукав сусід та повідомив, що порізав співмешканку, мав закривавлені одяг і руки. Жінка викликала патрульних, які негайно затримали зловмисника.

Потерпілій уже надавали допомогу медики, у неї численні гематоми на обличчі, про інші травми невідомо – її шпиталізували.

Попередньо відомо, що 44-річний затриманий 19 років провів за ґратами, наразі йому знову загрожує кримінал за скоєне, тривають слідчі дії.


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Теги: Луцьк, різанина
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