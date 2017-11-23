Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО

Андрій Злотко гідно представив Україну на чемпіонаті піци в Італії.



Про свою участь у чемпіонаті



«Це був вісімнадцятий абсолютний чемпіонат Італії по піці, який проходив у містечку Фіюджі. Він був організований асоціацією Італійських піцерій. В ньому були різні конкурси, - міжпровенційні, Італійські та всесвітні. Я виборов 2 місце по швидкості і 2 місце між країнами. 1 місце виборола Франція, 2 - Україна і 3 - Фінляндія Всього країн було 8», - розповів Андрій Злотко.



Нагадаємо, Андрія Злотка в Іваничівському районі знають від старого до малого. Також знають, що їх земляк нині власник піцерії Mastro Pizza, яка дуже популярна в Римі.



в Італії Андрій став чемпіоном з піци, а цього року на Чемпіонаті світу отримав звання чемпіона України з приготування цієї страви.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянингідно представив Україну на чемпіонаті піци в Італії.Про свою участь у чемпіонаті відомий український та італійський піцайоло поділився із журналістами Район. Іваничі «Це був вісімнадцятий абсолютний чемпіонат Італії по піці, який проходив у містечку Фіюджі. Він був організований асоціацією Італійських піцерій. В ньому були різні конкурси, - міжпровенційні, Італійські та всесвітні. Я виборов 2 місце по швидкості і 2 місце між країнами. 1 місце виборола Франція, 2 - Україна і 3 - Фінляндія Всього країн було 8», - розповів Андрій Злотко.Нагадаємо, Андрія Злотка в Іваничівському районі знають від старого до малого. Також знають, що їх земляк нині власник піцерії Mastro Pizza, яка дуже популярна в Римі.в Італії Андрій став чемпіоном з піци, а цього року на Чемпіонаті світу отримав звання чемпіона України з приготування цієї страви.

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