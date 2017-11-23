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Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО

Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО
Волинянин Андрій Злотко гідно представив Україну на чемпіонаті піци в Італії.

Про свою участь у чемпіонаті відомий український та італійський піцайоло поділився із журналістами Район. Іваничі.

«Це був вісімнадцятий абсолютний чемпіонат Італії по піці, який проходив у містечку Фіюджі. Він був організований асоціацією Італійських піцерій. В ньому були різні конкурси, - міжпровенційні, Італійські та всесвітні. Я виборов 2 місце по швидкості і 2 місце між країнами. 1 місце виборола Франція, 2 - Україна і 3 - Фінляндія Всього країн було 8», - розповів Андрій Злотко.

Нагадаємо, Андрія Злотка в Іваничівському районі знають від старого до малого. Також знають, що їх земляк нині власник піцерії Mastro Pizza, яка дуже популярна в Римі.

в Італії Андрій став чемпіоном з піци, а цього року на Чемпіонаті світу отримав звання чемпіона України з приготування цієї страви.

Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО
Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО
Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО
Волинянин тріумфував на чемпіонаті Італії з приготування піци. ФОТО

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Теги: піца, Андрій Злотко
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