На Волині посеред білого дня пограбували чоловіка





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Зазначають, що злочин трапився 28 вересня, близько 14:00, на бульварі Шевченка.



47-річний немісцевий чоловік, який приїхав у місто погостювати, вдень присів на лавці у сквері біля пам'ятника Воїну-захиснику. До нього підійшов молодик та попросив відійти поговорити. Після чого вирвав у чоловіка сумку, де були документи та 3 тисячі гривень.



Потерпілий звернувся в поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злочинця.



Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, грабіжником виявився 30-річний раніше судимий мешканець Нововолинська. У скоєному зізнався. Вирішується питання по пред’явленню йому підозри у вчиненні злочину.



Триває слідство.

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