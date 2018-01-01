На Волині посеред білого дня пограбували чоловіка
Сьогодні, 10:32
У центрі Нововолинська пограбували чоловіка. Поліція встановила злочинця.
Про це пише БУГ.
Зазначають, що злочин трапився 28 вересня, близько 14:00, на бульварі Шевченка.
47-річний немісцевий чоловік, який приїхав у місто погостювати, вдень присів на лавці у сквері біля пам'ятника Воїну-захиснику. До нього підійшов молодик та попросив відійти поговорити. Після чого вирвав у чоловіка сумку, де були документи та 3 тисячі гривень.
Потерпілий звернувся в поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злочинця.
Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, грабіжником виявився 30-річний раніше судимий мешканець Нововолинська. У скоєному зізнався. Вирішується питання по пред’явленню йому підозри у вчиненні злочину.
Триває слідство.
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Про це пише БУГ.
Зазначають, що злочин трапився 28 вересня, близько 14:00, на бульварі Шевченка.
47-річний немісцевий чоловік, який приїхав у місто погостювати, вдень присів на лавці у сквері біля пам'ятника Воїну-захиснику. До нього підійшов молодик та попросив відійти поговорити. Після чого вирвав у чоловіка сумку, де були документи та 3 тисячі гривень.
Потерпілий звернувся в поліцію. В ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили особу злочинця.
Як розповів керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, грабіжником виявився 30-річний раніше судимий мешканець Нововолинська. У скоєному зізнався. Вирішується питання по пред’явленню йому підозри у вчиненні злочину.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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