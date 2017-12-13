Поблизу Світязю буде каналізація за понад 90 мільйонів гривень





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Передбачене тендером й будівництво каналізаційних очисних споруд у Шацьку. Обійдеться каналізація у 92 025 082 гривень.



Виконати усі роботи планують до кінця лютого 2021 року.



Окрім того, будівництво каналізації у Світязі "влетить" у 59 517 627 гривень, у селі Пульмо - у 26 528 126 гривень.



Нагадаємо, Єврокомісія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західній частині селища Шацьк, селах Гаївка та Мельники збудують каналізаційну мережу.Відповідний тендер оголосили на ProZorro.Передбачене тендером й будівництво каналізаційних очисних споруд у Шацьку. Обійдеться каналізація у 92 025 082 гривень.Виконати усі роботи планують до кінця лютого 2021 року.Окрім того, будівництво каналізації у Світязі "влетить" у 59 517 627 гривень, у селі Пульмо - у 26 528 126 гривень.Нагадаємо, Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю. У його рамках планують каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.

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