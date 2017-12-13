Поблизу Світязю буде каналізація за понад 90 мільйонів гривень
Сьогодні, 10:55
У західній частині селища Шацьк, селах Гаївка та Мельники збудують каналізаційну мережу.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Передбачене тендером й будівництво каналізаційних очисних споруд у Шацьку. Обійдеться каналізація у 92 025 082 гривень.
Виконати усі роботи планують до кінця лютого 2021 року.
Окрім того, будівництво каналізації у Світязі "влетить" у 59 517 627 гривень, у селі Пульмо - у 26 528 126 гривень.
Нагадаємо, Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю. У його рамках планують каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Передбачене тендером й будівництво каналізаційних очисних споруд у Шацьку. Обійдеться каналізація у 92 025 082 гривень.
Виконати усі роботи планують до кінця лютого 2021 року.
Окрім того, будівництво каналізації у Світязі "влетить" у 59 517 627 гривень, у селі Пульмо - у 26 528 126 гривень.
Нагадаємо, Єврокомісія погодила великий інфраструктурний проект щодо каналізування населених пунктів навколо Світязю. У його рамках планують каналізувати частину селища Шацьк, села Світязь, Пульмо, Мельники і Гаївка.
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