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Молодий лучанин намагався на мосту скоїти самогубство. ВІДЕО

Молодий лучанин намагався на мосту скоїти самогубство. ВІДЕО
У Луцьку поліцейські врятували від самогубства чоловіка.

Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.

Так, під час патрулювання, працівник поліції охорони помітив на мосту, по вулиці Рівненській, молодика, який стояв за перилами, очевидно, маючи намір стрибнути вниз.

Поліцейський почав спілкуватись з особою, переконуючи цього не робити.

Згодом на місце прибув і наряд патрульної поліції. Завдяки діям правоохоронців молодик відмовився від згубного наміру.

Згодом розповів, що хотів покінчити з життям через сварку з дівчиною, він мав при собі кухонного ножа, а на руках були порізи.
На місце викликали швидку допомогу та шпиталізували чоловіка до психлікарні.


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Теги: самогубство, молодик
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