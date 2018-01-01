Молодий лучанин намагався на мосту скоїти самогубство. ВІДЕО

У Луцьку поліцейські врятували від самогубства чоловіка.Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.Так, під час патрулювання, працівник поліції охорони помітив на мосту, по вулиці Рівненській, молодика, який стояв за перилами, очевидно, маючи намір стрибнути вниз.Поліцейський почав спілкуватись з особою, переконуючи цього не робити.Згодом на місце прибув і наряд патрульної поліції. Завдяки діям правоохоронців молодик відмовився від згубного наміру.Згодом розповів, що хотів покінчити з життям через сварку з дівчиною, він мав при собі кухонного ножа, а на руках були порізи.На місце викликали швидку допомогу та шпиталізували чоловіка до психлікарні.