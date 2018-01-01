Молодий лучанин намагався на мосту скоїти самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 10:57
У Луцьку поліцейські врятували від самогубства чоловіка.
Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Так, під час патрулювання, працівник поліції охорони помітив на мосту, по вулиці Рівненській, молодика, який стояв за перилами, очевидно, маючи намір стрибнути вниз.
Поліцейський почав спілкуватись з особою, переконуючи цього не робити.
Згодом на місце прибув і наряд патрульної поліції. Завдяки діям правоохоронців молодик відмовився від згубного наміру.
Згодом розповів, що хотів покінчити з життям через сварку з дівчиною, він мав при собі кухонного ножа, а на руках були порізи.
На місце викликали швидку допомогу та шпиталізували чоловіка до психлікарні.
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Інцидент трапився 4 жовтня, близько 22 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
Так, під час патрулювання, працівник поліції охорони помітив на мосту, по вулиці Рівненській, молодика, який стояв за перилами, очевидно, маючи намір стрибнути вниз.
Поліцейський почав спілкуватись з особою, переконуючи цього не робити.
Згодом на місце прибув і наряд патрульної поліції. Завдяки діям правоохоронців молодик відмовився від згубного наміру.
Згодом розповів, що хотів покінчити з життям через сварку з дівчиною, він мав при собі кухонного ножа, а на руках були порізи.
На місце викликали швидку допомогу та шпиталізували чоловіка до психлікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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