У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО
Сьогодні, 11:03
У Луцьку в районі ЛПЗ затримали водія автівки, в салоні якої виявили пістолет та зброю.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 5 жовтня інспектори помітили два легковики, які рухались з шаленою швидкістю та створювали аварійні ситуації.
Екіпаж почав переслідувати автомобілі та в одному з дворів заблокував їх.
У водія однієї з автівок BMW патрульні виявили ознаки сп’яніння.
24-річний молодик поводився агресивно, говорив, що він атовець, намагався розпускати руки до інспекторів.
Згодом на нього оформили відповідний протокол за порушення.
Також в салоні помітили предмет, схожий на зброю, про походження якого чоловік нічого не міг сказати.
Попередньо, це травматичний пістолет, однак дозволу на нього у затриманого немає, адже той перебуває на обліку у психлікарні.
Також у нього вилучили і предмет, схожий на ніж.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
У ніч на 5 жовтня інспектори помітили два легковики, які рухались з шаленою швидкістю та створювали аварійні ситуації.
Екіпаж почав переслідувати автомобілі та в одному з дворів заблокував їх.
У водія однієї з автівок BMW патрульні виявили ознаки сп’яніння.
24-річний молодик поводився агресивно, говорив, що він атовець, намагався розпускати руки до інспекторів.
Згодом на нього оформили відповідний протокол за порушення.
Також в салоні помітили предмет, схожий на зброю, про походження якого чоловік нічого не міг сказати.
Попередньо, це травматичний пістолет, однак дозволу на нього у затриманого немає, адже той перебуває на обліку у психлікарні.
Також у нього вилучили і предмет, схожий на ніж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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