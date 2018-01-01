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У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО

У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО
У Луцьку в районі ЛПЗ затримали водія автівки, в салоні якої виявили пістолет та зброю.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

У ніч на 5 жовтня інспектори помітили два легковики, які рухались з шаленою швидкістю та створювали аварійні ситуації.

Екіпаж почав переслідувати автомобілі та в одному з дворів заблокував їх.

У водія однієї з автівок BMW патрульні виявили ознаки сп’яніння.
24-річний молодик поводився агресивно, говорив, що він атовець, намагався розпускати руки до інспекторів.

Згодом на нього оформили відповідний протокол за порушення.

Також в салоні помітили предмет, схожий на зброю, про походження якого чоловік нічого не міг сказати.

Попередньо, це травматичний пістолет, однак дозволу на нього у затриманого немає, адже той перебуває на обліку у психлікарні.
Також у нього вилучили і предмет, схожий на ніж.
У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО
У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО

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Теги: поліція, Луцьк, ЛПЗ, алкоголь, зброя
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