У Луцьку затримали п'яного водія зі зброєю невідомого походження. ФОТО

У Луцьку в районі ЛПЗ затримали водія автівки, в салоні якої виявили пістолет та зброю.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.У ніч на 5 жовтня інспектори помітили два легковики, які рухались з шаленою швидкістю та створювали аварійні ситуації.Екіпаж почав переслідувати автомобілі та в одному з дворів заблокував їх.У водія однієї з автівок BMW патрульні виявили ознаки сп’яніння.24-річний молодик поводився агресивно, говорив, що він атовець, намагався розпускати руки до інспекторів.Згодом на нього оформили відповідний протокол за порушення.Також в салоні помітили предмет, схожий на зброю, про походження якого чоловік нічого не міг сказати.Попередньо, це травматичний пістолет, однак дозволу на нього у затриманого немає, адже той перебуває на обліку у психлікарні.Також у нього вилучили і предмет, схожий на ніж.