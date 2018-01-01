Через недостовірне декларування зупинили оцінювання волинського судді

Петро Філюк не вказав у своїй декларації доброчесності за 2016 рік про те, що вчинив адмінправопорушення.



Про це стало відомо під час співбесіди у рамках кваліфікаційного оцінювання суддів 3 жовтня, пишуть



У рамках співбесіди суддя відповідав на питання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо земельних ділянок, об’єктів рухомого і нерухомого майна, а також заповнення декларації доброчесності.



Раніше, 10 вересня була оголошена перерва в співбесіді з суддею. За період після перерви на питання до судді щодо майнового стану та щодо заповнення декларації доброчесності та інших документів від Петра Філюка надійшли письмові пояснення з додатком відповідних документів.



Серед близьких осіб, що працюють в судовій системі – племінниця в районному суді, син у правоохоронних органах та інші. Конфлікту інтересів, зі слів судді у його роботі не виникало.



Понад 4 гектари у Луцькому районі: земельні ділянки судді та членів родини



Щодо земельних ділянок - надані два державні акти на право приватної власності на землю, а також копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на підставі яких визначене право власності. Зокрема ділянка площею 5800 метрів квадратних видана безплатно на підставі рішення Боголюбівської сільради 29.04.1996 року, ділянки у селі Тарасове площею 2500 метрів квадратних та 1494 метри квадратні були придбані за власні кошти, відповідно до договору за 51,941 тисячі гривень, ділянка площею 11143 метри квадратні виділена безоплатно, ділянка площею 3857 метрів квадратних також безоплатно. Суддя звертав увагу на обставини, що вказані ділянки становлять єдиний масив площею 2,41 гектара, на якому була болотиста місцевість, сміттєзвалище та чагарники та яку він особисто привів до ладу. Ці питання з’ясовували, тому що їх висвітлювали у ЗМІ.







Йшлося також про земельні ділянки у близьких осіб, зокрема у сина. Це ділянки площею 0,11 гектара набута з 2012 року, 2 гектари з 2006, 1,4498 гектара з 2006, 0,2849 гектара з 2006, 0,2652 гектара у 2010 році. Земельні ділянки сина розташовані у тому ж селі, що й у Петра Філюка.



Під час співбесіди у судді запитували, за які кошти та у який період він привів до ладу свої ділянки, адже вони мають доволі значну площу, 2,41 гектара. Петро Філюк надав фото ділянок, зроблені до того, як він почав наводити там порядок. Він стверджував, що впорядковував ділянки особисто, що може підтвердити кожен житель населеного пункту, де він проживає. Там, з його слів, були чагарники, несанкціоноване сміттєзвалище, про що він може надати підтверджувальні документи.



У цьому ж селі Тарасове понад 4 гектари землі має його близька особа (син). Члени комісії цікавилися, в який спосіб набуте право власності на ці ділянки, оскільки адреса проживання дружини та сина судді – саме це селище та один і той самий будинок. У Петра Філюка запитали, чи 2,41 та 4 гектари є одним масивом, чи різними.



Петро Філюк відповів, що справді його синові виділяли під ведення особистого підсобного господарства 2 гектари у 2006 році, а потім змінилося цільове призначення і стало два акти. Отже, йдеться про ділянку площею 2, а не 4 гектари.



У судді запитали, на якій підставі були видані у 2006 році ці 2 гектари. Петро Філюк пояснив, що ділянки надали рішенням сільської ради для ведення особистого підсобного господарства. Стан ділянок був аналогічний до тих, які отримував Петро Філюк.



Відповідно до Земельного кодексу, максимальний розмір ділянки для ведення особистого господарства становить до 2 гектарів. Зі слів судді, на ділянках займаються городництвом , також там є лісові насадження. Ділянки приводять до ладу досі, частину з них очищують від чагарників та сміття. Ці ділянки не прилягають до ділянок, якими володіє суддя. Призначення частини ділянок змінили під будівництво рішенням сільради.



У судді запитували, коли і якими документами змінено правовий статус ділянок площею 2 гектари. Члени комісії цікавилися, як вони можуть пересвідчитися у тому, що йдеться про вказану двічі одну і ту саму ділянку, виділену у 2006 році. Петро Філюк посилався лише на наявні державні акти, де можна побачити, що розмір ділянки збігається, також є схеми ділянки.



Автомобілі дружини та доходи від продажу авто



Також запитували про походження коштів на придбання автомобіля Mercedes Benz 2003 року випуску. Суддя пояснював, що авто придбала дружина 12 березня 2010 року за власні кошти. 5 вересня 2012 року автомобіль продали за 337,368 тисячі гривень. Він надав довідку про те, що власником авто була його дружина.



«Чому ці відомості не відображені у Вашій електронній декларації? Сім’я мала дохід від продажу рухомого майна такої вартості?», - запитали члени комісії.



Петро Філюк зазначив, що такий дохід у декларації за 2015 рік мав бути вказаний, але йому тоді про це було невідомо.



«Сталося так, що ми проживаємо окремо з 2005 року і ці дані мені не були відомі. Шлюб не розірваний, але так сталося, що проживаємо окремо. Про те, що автомобіль проданий, я дізнався від дітей і тоді вже було пізно заповнювати декларацію», - пояснив суддя.



Щодо вказаного у декларації за 2016 рік автомобіля BMW вартістю 288,371 тисячі гривень, суддя пояснив, що авто придбали за кошти, отримані від продажу автомобіля Mercedes Benz.



Щодо набутого права власності на квартири площею 60,9 метра квадратного та 68 метрів квадратних у 2006 році у Луцьку дружиною судді теж виникли питання, за які кошти вони придбані. Петро Філюк пояснив, що йдеться про одну й ту ж саму квартиру, просто під час заповнення декларації він не мав технічних документів, тож вказав неправильну площу. Квартира, з його слів, була надана в порядку черговості і приватизована дружиною та дітьми судді. Він особисто відмовився від приватизації цього житла і не проживає там.



Приватний будинок-довгобуд та ділянка, придбана за 328 гривень



252,5 метра квадратного становить площа задекларованого будинку, який суддя побудував за власні кошти та за допомогою батьків. Але право власності на будинок належить його батькові і було оформлене 23 січня 2006 року, будівництво ж тривало з 1996 року. Суддю запитали, кому виділялася земельна ділянка, на якій побудований будинок та чому будинок оформлений на батька, а також за рахунок яких коштів суддя здійснював будівництво.



Петро Філюк розповів, що земельну ділянку площею 16 сотих придбав його батько, вона використовувалася раніше та була оформлена у 1999 році, цільове призначення ділянки – під забудову. Вартість ділянки становила 328 гривень. Він пояснив, що побудував для себе будинок на ділянці батька, тому що ця ділянка була придатною для будівництва, на відміну від тих, які суддя отримав у 1996 році. Петро Філюк повідомив, що особисто проживає у будинку. З його слів, ділянка не є елітною, тож щодо неї не виникало питань в інших жителів населеного пункту.



Члени комісії зауважили, що немає довідок про відпустки судді у шести випадках. Йдеться про перетин кордону через пункт пропуску «Устилуг». Суддя запевнив, що закордон він їздив лише в неробочий час. Однак комісія не отримала наказів про відпустки на ці дні.







Декларація доброчесності: чому суддя не вказав про штраф за порушення правил дорожнього руху



Зрештою, перейшли до питань щодо заповнення декларації доброчесності. Так, були оскаржені постанови про порушення правил дорожнього руху.



Суд першої інстанції визнав незаконною постанову про притягнення Петра Філюка до відповідальності за адмінправопорушення (порушення правил дорожнього руху), після чого поліція оскаржила це рішення і апеляційний суд Львівської області вирішив скасувати постанову Луцького міськрайонного суду. Суддя зауважив, що визнає рішення апеляційного суду, але ще до його винесення була усунута суперечність у дорожніх знаках.



У декларації доброчесності за 2016 рік він не вказав, що вчиняв адміністративні правопорушення, хоча знав про згадане рішення апеляційного суду і сплатив штраф.



Щодо Петра Філюка Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила зупинити кваліфікаційне оцінювання та визнала підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Апеляційного суду Волинської областіне вказав у своїй декларації доброчесності за 2016 рік про те, що вчинив адмінправопорушення.Про це стало відомо під час співбесіди у рамках кваліфікаційного оцінювання суддів 3 жовтня, пишуть Волинські Новини У рамках співбесіди суддя відповідав на питання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо земельних ділянок, об’єктів рухомого і нерухомого майна, а також заповнення декларації доброчесності.Раніше, 10 вересня була оголошена перерва в співбесіді з суддею. За період після перерви на питання до судді щодо майнового стану та щодо заповнення декларації доброчесності та інших документів від Петра Філюка надійшли письмові пояснення з додатком відповідних документів.Серед близьких осіб, що працюють в судовій системі – племінниця в районному суді, син у правоохоронних органах та інші. Конфлікту інтересів, зі слів судді у його роботі не виникало.Понад 4 гектари у Луцькому районі: земельні ділянки судді та членів родиниЩодо земельних ділянок - надані два державні акти на право приватної власності на землю, а також копії договорів купівлі-продажу земельних ділянок, на підставі яких визначене право власності. Зокрема ділянка площею 5800 метрів квадратних видана безплатно на підставі рішення Боголюбівської сільради 29.04.1996 року, ділянки у селі Тарасове площею 2500 метрів квадратних та 1494 метри квадратні були придбані за власні кошти, відповідно до договору за 51,941 тисячі гривень, ділянка площею 11143 метри квадратні виділена безоплатно, ділянка площею 3857 метрів квадратних також безоплатно. Суддя звертав увагу на обставини, що вказані ділянки становлять єдиний масив площею 2,41 гектара, на якому була болотиста місцевість, сміттєзвалище та чагарники та яку він особисто привів до ладу. Ці питання з’ясовували, тому що їх висвітлювали у ЗМІ.Йшлося також про земельні ділянки у близьких осіб, зокрема у сина. Це ділянки площею 0,11 гектара набута з 2012 року, 2 гектари з 2006, 1,4498 гектара з 2006, 0,2849 гектара з 2006, 0,2652 гектара у 2010 році. Земельні ділянки сина розташовані у тому ж селі, що й у Петра Філюка.Під час співбесіди у судді запитували, за які кошти та у який період він привів до ладу свої ділянки, адже вони мають доволі значну площу, 2,41 гектара. Петро Філюк надав фото ділянок, зроблені до того, як він почав наводити там порядок. Він стверджував, що впорядковував ділянки особисто, що може підтвердити кожен житель населеного пункту, де він проживає. Там, з його слів, були чагарники, несанкціоноване сміттєзвалище, про що він може надати підтверджувальні документи.У цьому ж селі Тарасове понад 4 гектари землі має його близька особа (син). Члени комісії цікавилися, в який спосіб набуте право власності на ці ділянки, оскільки адреса проживання дружини та сина судді – саме це селище та один і той самий будинок. У Петра Філюка запитали, чи 2,41 та 4 гектари є одним масивом, чи різними.Петро Філюк відповів, що справді його синові виділяли під ведення особистого підсобного господарства 2 гектари у 2006 році, а потім змінилося цільове призначення і стало два акти. Отже, йдеться про ділянку площею 2, а не 4 гектари.У судді запитали, на якій підставі були видані у 2006 році ці 2 гектари. Петро Філюк пояснив, що ділянки надали рішенням сільської ради для ведення особистого підсобного господарства. Стан ділянок був аналогічний до тих, які отримував Петро Філюк.Відповідно до Земельного кодексу, максимальний розмір ділянки для ведення особистого господарства становить до 2 гектарів. Зі слів судді, на ділянках займаються городництвом , також там є лісові насадження. Ділянки приводять до ладу досі, частину з них очищують від чагарників та сміття. Ці ділянки не прилягають до ділянок, якими володіє суддя. Призначення частини ділянок змінили під будівництво рішенням сільради.У судді запитували, коли і якими документами змінено правовий статус ділянок площею 2 гектари. Члени комісії цікавилися, як вони можуть пересвідчитися у тому, що йдеться про вказану двічі одну і ту саму ділянку, виділену у 2006 році. Петро Філюк посилався лише на наявні державні акти, де можна побачити, що розмір ділянки збігається, також є схеми ділянки.Автомобілі дружини та доходи від продажу автоТакож запитували про походження коштів на придбання автомобіля Mercedes Benz 2003 року випуску. Суддя пояснював, що авто придбала дружина 12 березня 2010 року за власні кошти. 5 вересня 2012 року автомобіль продали за 337,368 тисячі гривень. Він надав довідку про те, що власником авто була його дружина.«Чому ці відомості не відображені у Вашій електронній декларації? Сім’я мала дохід від продажу рухомого майна такої вартості?», - запитали члени комісії.Петро Філюк зазначив, що такий дохід у декларації за 2015 рік мав бути вказаний, але йому тоді про це було невідомо.«Сталося так, що ми проживаємо окремо з 2005 року і ці дані мені не були відомі. Шлюб не розірваний, але так сталося, що проживаємо окремо. Про те, що автомобіль проданий, я дізнався від дітей і тоді вже було пізно заповнювати декларацію», - пояснив суддя.Щодо вказаного у декларації за 2016 рік автомобіля BMW вартістю 288,371 тисячі гривень, суддя пояснив, що авто придбали за кошти, отримані від продажу автомобіля Mercedes Benz.Щодо набутого права власності на квартири площею 60,9 метра квадратного та 68 метрів квадратних у 2006 році у Луцьку дружиною судді теж виникли питання, за які кошти вони придбані. Петро Філюк пояснив, що йдеться про одну й ту ж саму квартиру, просто під час заповнення декларації він не мав технічних документів, тож вказав неправильну площу. Квартира, з його слів, була надана в порядку черговості і приватизована дружиною та дітьми судді. Він особисто відмовився від приватизації цього житла і не проживає там.Приватний будинок-довгобуд та ділянка, придбана за 328 гривень252,5 метра квадратного становить площа задекларованого будинку, який суддя побудував за власні кошти та за допомогою батьків. Але право власності на будинок належить його батькові і було оформлене 23 січня 2006 року, будівництво ж тривало з 1996 року. Суддю запитали, кому виділялася земельна ділянка, на якій побудований будинок та чому будинок оформлений на батька, а також за рахунок яких коштів суддя здійснював будівництво.Петро Філюк розповів, що земельну ділянку площею 16 сотих придбав його батько, вона використовувалася раніше та була оформлена у 1999 році, цільове призначення ділянки – під забудову. Вартість ділянки становила 328 гривень. Він пояснив, що побудував для себе будинок на ділянці батька, тому що ця ділянка була придатною для будівництва, на відміну від тих, які суддя отримав у 1996 році. Петро Філюк повідомив, що особисто проживає у будинку. З його слів, ділянка не є елітною, тож щодо неї не виникало питань в інших жителів населеного пункту.Члени комісії зауважили, що немає довідок про відпустки судді у шести випадках. Йдеться про перетин кордону через пункт пропуску «Устилуг». Суддя запевнив, що закордон він їздив лише в неробочий час. Однак комісія не отримала наказів про відпустки на ці дні.Зрештою, перейшли до питань щодо заповнення декларації доброчесності. Так, були оскаржені постанови про порушення правил дорожнього руху.Суд першої інстанції визнав незаконною постанову про притягнення Петра Філюка до відповідальності за адмінправопорушення (порушення правил дорожнього руху), після чого поліція оскаржила це рішення і апеляційний суд Львівської області вирішив скасувати постанову Луцького міськрайонного суду. Суддя зауважив, що визнає рішення апеляційного суду, але ще до його винесення була усунута суперечність у дорожніх знаках.У декларації доброчесності за 2016 рік він не вказав, що вчиняв адміністративні правопорушення, хоча знав про згадане рішення апеляційного суду і сплатив штраф.Щодо Петра Філюка Вища кваліфікаційна комісія суддів вирішила зупинити кваліфікаційне оцінювання та визнала підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень, вказаних суддею у декларації доброчесності судді за 2016 рік.

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