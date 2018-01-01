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Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО

Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Учні луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького підготували цікаве привітання для своїх вчителів з нагоди Дня вчителя.

Це відбулось за два дні до свята, 5 жовтня, - інформує Перший.

«Коли я вийшла з громадського транспорту, побачила гарно оформлену вивіску гімназії. Там були повішені повітряні кульки осінніх кольорів, що додало настрою. У фойє стояли одинадцятикласники, грав квартет, діти вітали усно та дарували квіти», – розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Радчук.

Крім того, на другому поверсі школярі облаштували фотозону з написом «Наші вчителі – the best».

«Ми стали таким чином, що утворили символічну стежину до учительської. Кожного вчителя, який заходив, супроводжували аплодисментами, кричали «Вітаємо!». Ми вирішили зробити щось оригінальне, чого ще не робили», - сказала школярка Мирослава Лугановська.

До слова, минулого року гімназисти вітали вчителів не менш оригінально. Вони одягнулись у середньовічних персонажів. Хлопці проводили вчителів до кабінетів, а дівчата ходили з підносами та пригощали солодощами.
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО

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Теги: учні, вітанння, гімназія, вітання, Луцьк
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