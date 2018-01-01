Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Учні луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького підготували цікаве привітання для своїх вчителів з нагоди Дня вчителя.
Це відбулось за два дні до свята, 5 жовтня, - інформує Перший.
«Коли я вийшла з громадського транспорту, побачила гарно оформлену вивіску гімназії. Там були повішені повітряні кульки осінніх кольорів, що додало настрою. У фойє стояли одинадцятикласники, грав квартет, діти вітали усно та дарували квіти», – розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Радчук.
Крім того, на другому поверсі школярі облаштували фотозону з написом «Наші вчителі – the best».
«Ми стали таким чином, що утворили символічну стежину до учительської. Кожного вчителя, який заходив, супроводжували аплодисментами, кричали «Вітаємо!». Ми вирішили зробити щось оригінальне, чого ще не робили», - сказала школярка Мирослава Лугановська.
До слова, минулого року гімназисти вітали вчителів не менш оригінально. Вони одягнулись у середньовічних персонажів. Хлопці проводили вчителів до кабінетів, а дівчата ходили з підносами та пригощали солодощами.
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Це відбулось за два дні до свята, 5 жовтня, - інформує Перший.
«Коли я вийшла з громадського транспорту, побачила гарно оформлену вивіску гімназії. Там були повішені повітряні кульки осінніх кольорів, що додало настрою. У фойє стояли одинадцятикласники, грав квартет, діти вітали усно та дарували квіти», – розповіла заступник директора з навчально-виховної роботи Ірина Радчук.
Крім того, на другому поверсі школярі облаштували фотозону з написом «Наші вчителі – the best».
«Ми стали таким чином, що утворили символічну стежину до учительської. Кожного вчителя, який заходив, супроводжували аплодисментами, кричали «Вітаємо!». Ми вирішили зробити щось оригінальне, чого ще не робили», - сказала школярка Мирослава Лугановська.
До слова, минулого року гімназисти вітали вчителів не менш оригінально. Вони одягнулись у середньовічних персонажів. Хлопці проводили вчителів до кабінетів, а дівчата ходили з підносами та пригощали солодощами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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