У Ковелі під колеса мотоцикла потрапила школярка
Сьогодні, 11:26
У Ковелі в аварії постраждала 14-річна дівчина.
Учора, 4 жовтня, на вулиці Володимирській у Ковелі під колеса мотоциклу «Geon» потрапила школярка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди триває перевірка.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Турійського району.
Водій допустив наїзд на 14-річну школярку, яка переходила проїжджу частину на пішохідному переході.
Внаслідок ДТП дівчина травмувалася, не госпіталізовувалась.
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Учора, 4 жовтня, на вулиці Володимирській у Ковелі під колеса мотоциклу «Geon» потрапила школярка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди триває перевірка.
За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Турійського району.
Водій допустив наїзд на 14-річну школярку, яка переходила проїжджу частину на пішохідному переході.
Внаслідок ДТП дівчина травмувалася, не госпіталізовувалась.
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