вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі під колеса мотоцикла потрапила школярка

У Ковелі під колеса мотоцикла потрапила школярка
У Ковелі в аварії постраждала 14-річна дівчина.

Учора, 4 жовтня, на вулиці Володимирській у Ковелі під колеса мотоциклу «Geon» потрапила школярка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди триває перевірка.

За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Турійського району.

Водій допустив наїзд на 14-річну школярку, яка переходила проїжджу частину на пішохідному переході.

Внаслідок ДТП дівчина травмувалася, не госпіталізовувалась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через ремонт на луцькому вокзалі деякі поїзди скасують або змінять графік руху. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
День народження без тата: просять привітати доньку загиблого Героя
Сьогодні, 11:33
У Ковелі під колеса мотоцикла потрапила школярка
Сьогодні, 11:26
Як луцькі школярі оригінально привітали вчителів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
Через недостовірне декларування зупинили оцінювання волинського судді
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
У Володимирі стукнулися дві автівки У Володимирі стукнулися дві автівки
Сьогодні, 12:38
У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО У Луцьку не розминулись дві автівки. ФОТО
04 жовтень, 19:48
У Луцьку зіткнулися дві автівки: винуватець намагався втекти. ФОТО У Луцьку зіткнулися дві автівки: винуватець намагався втекти. ФОТО
04 жовтень, 15:32
У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО У Луцьку п'янючий водій врізався в дерево. ВІДЕО
04 жовтень, 15:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Сьогодні, 12:52
 0
Українці купують в інтернет-магазинах на 7,5 млрд на місяць*
Сьогодні, 12:46
 0
Луцькі прикордонники затримали трьох індійців
Сьогодні, 12:40
 0
У Володимирі стукнулися дві автівки
Сьогодні, 12:38
 0
На Волині пошкодили авто, яке волонтери хотіли відправити бійцям
Сьогодні, 12:26
 0
Медіа
відео
1/8