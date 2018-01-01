У Ковелі під колеса мотоцикла потрапила школярка





Учора, 4 жовтня, на вулиці Володимирській у Ковелі під колеса мотоциклу «Geon» потрапила школярка, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Внаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. За фактом автопригоди триває перевірка.



За кермом транспортного засобу перебував 23-річний житель Турійського району.



Водій допустив наїзд на 14-річну школярку, яка переходила проїжджу частину на пішохідному переході.



Внаслідок ДТП дівчина травмувалася, не госпіталізовувалась.

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