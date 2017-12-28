Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день





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На службі читають Євангелія від Луки і послання до Галатів.



Зачаття Іоанна Предтечі: історія свята



У Палестині жили праведні священик Захарія і його дружина Єлисавета. Вони дотримувалися наказів Господа, але були бездітні. Одного разу, коли Захарія був відправився в храм Єрусалимський, він побачив ангела Божого, який стояв праворуч кадильного жертовника.



"Не бійся, Захарія, твоя молитва вислухана, дружина твоя, Єлисавета породить тобі сина, і назвеш його Іоан", - сказав Ангел.



Але Захарія не повірив його і був покараний німотою. Коли пророцтво виповнилося і Єлисавета народила Предтечу і Хрестителя Господнього Іоанна, Захарія знову зміг говорити.



Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день



У цей день не можна лаятися і лихословити. Займатися роботою теж не варто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зачаття Іоанна Предтечі - свято на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі, названого також Хрестителем. Цьогоріч його відзначають 6 жовтня.Про це пише Обозреватель На службі читають Євангелія від Луки і послання до Галатів.У Палестині жили праведні священик Захарія і його дружина Єлисавета. Вони дотримувалися наказів Господа, але були бездітні. Одного разу, коли Захарія був відправився в храм Єрусалимський, він побачив ангела Божого, який стояв праворуч кадильного жертовника."Не бійся, Захарія, твоя молитва вислухана, дружина твоя, Єлисавета породить тобі сина, і назвеш його Іоан", - сказав Ангел.Але Захарія не повірив його і був покараний німотою. Коли пророцтво виповнилося і Єлисавета народила Предтечу і Хрестителя Господнього Іоанна, Захарія знову зміг говорити.У цей день не можна лаятися і лихословити. Займатися роботою теж не варто.

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