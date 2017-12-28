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Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день
Зачаття Іоанна Предтечі - свято на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі, названого також Хрестителем. Цьогоріч його відзначають 6 жовтня.

Про це пише Обозреватель.

На службі читають Євангелія від Луки і послання до Галатів.

Зачаття Іоанна Предтечі: історія свята

У Палестині жили праведні священик Захарія і його дружина Єлисавета. Вони дотримувалися наказів Господа, але були бездітні. Одного разу, коли Захарія був відправився в храм Єрусалимський, він побачив ангела Божого, який стояв праворуч кадильного жертовника.

"Не бійся, Захарія, твоя молитва вислухана, дружина твоя, Єлисавета породить тобі сина, і назвеш його Іоан", - сказав Ангел.

Але Захарія не повірив його і був покараний німотою. Коли пророцтво виповнилося і Єлисавета народила Предтечу і Хрестителя Господнього Іоанна, Захарія знову зміг говорити.

Зачаття Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день

У цей день не можна лаятися і лихословити. Займатися роботою теж не варто.

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Теги: свята, Іоанна Предтечі
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