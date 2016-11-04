Через ремонт на луцькому вокзалі деякі поїзди скасують або змінять графік руху. ПЕРЕЛІК

Через ремонт на коліях залізничного вокзалу у Луцьку відбудуться зміни в графіку руху приміських поїздів.Про це повідомили у прес-службі львівської залізниці.Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту стрілочних переводів на станції Луцьк 10 та 17 жовтня цього року відбудуться зміни у розкладі та графіку руху поїздів у приміському сполученні Волинської, Рівненської та Львівської областей.Поїзд №6358 у сполученні Ковель–Луцьк у вказані дні не курсуватиме.Поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель 10 та 17 жовтня цього року курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно цей поїзд слідуватиме за графіком руху поїзда №6358 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 15:52 год.Поїзд №6359 сполученням Здолбунів–Луцьк теж курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно слідуватиме за графіком руху поїзда №6360 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 17:50 год.Поїзд №6380 сполученням Сапіжанка–Ківерці у вказані дні курсуватиме за графіком до станції Луцьк. Зворотно він слідуватиме за графіком руху поїзда №6369 і вирушатиме зі ст. Луцьк о 21:01 год.Таким чином, 10 та 17 жовтня цього року приміські поїзди №№ 6357, 6358, 6359, 6360, 6380, 6361, 6362, 6369 дільницею Ківерці–Луцьк не курсуватимуть."Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати вимушені тимчасові зміни у графіку руху цих приміських поїздів під час планування поїздок на вказані дні", - йдеться у повідомленні.