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Через ремонт на луцькому вокзалі деякі поїзди скасують або змінять графік руху. ПЕРЕЛІК

Через ремонт на луцькому вокзалі деякі поїзди скасують або змінять графік руху. ПЕРЕЛІК
Через ремонт на коліях залізничного вокзалу у Луцьку відбудуться зміни в графіку руху приміських поїздів.

Про це повідомили у прес-службі львівської залізниці.

Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту стрілочних переводів на станції Луцьк 10 та 17 жовтня цього року відбудуться зміни у розкладі та графіку руху поїздів у приміському сполученні Волинської, Рівненської та Львівської областей.

Поїзд №6358 у сполученні Ковель–Луцьк у вказані дні не курсуватиме.

Поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель 10 та 17 жовтня цього року курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно цей поїзд слідуватиме за графіком руху поїзда №6358 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 15:52 год.

Поїзд №6359 сполученням Здолбунів–Луцьк теж курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно слідуватиме за графіком руху поїзда №6360 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 17:50 год.

Поїзд №6380 сполученням Сапіжанка–Ківерці у вказані дні курсуватиме за графіком до станції Луцьк. Зворотно він слідуватиме за графіком руху поїзда №6369 і вирушатиме зі ст. Луцьк о 21:01 год.

Таким чином, 10 та 17 жовтня цього року приміські поїзди №№ 6357, 6358, 6359, 6360, 6380, 6361, 6362, 6369 дільницею Ківерці–Луцьк не курсуватимуть.

"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати вимушені тимчасові зміни у графіку руху цих приміських поїздів під час планування поїздок на вказані дні", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Луцьк, вокзал, поїзди, розклад
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