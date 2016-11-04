Через ремонт на луцькому вокзалі деякі поїзди скасують або змінять графік руху. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:42
Через ремонт на коліях залізничного вокзалу у Луцьку відбудуться зміни в графіку руху приміських поїздів.
Про це повідомили у прес-службі львівської залізниці.
Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту стрілочних переводів на станції Луцьк 10 та 17 жовтня цього року відбудуться зміни у розкладі та графіку руху поїздів у приміському сполученні Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Поїзд №6358 у сполученні Ковель–Луцьк у вказані дні не курсуватиме.
Поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель 10 та 17 жовтня цього року курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно цей поїзд слідуватиме за графіком руху поїзда №6358 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 15:52 год.
Поїзд №6359 сполученням Здолбунів–Луцьк теж курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно слідуватиме за графіком руху поїзда №6360 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 17:50 год.
Поїзд №6380 сполученням Сапіжанка–Ківерці у вказані дні курсуватиме за графіком до станції Луцьк. Зворотно він слідуватиме за графіком руху поїзда №6369 і вирушатиме зі ст. Луцьк о 21:01 год.
Таким чином, 10 та 17 жовтня цього року приміські поїзди №№ 6357, 6358, 6359, 6360, 6380, 6361, 6362, 6369 дільницею Ківерці–Луцьк не курсуватимуть.
"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати вимушені тимчасові зміни у графіку руху цих приміських поїздів під час планування поїздок на вказані дні", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі львівської залізниці.
Так, у зв’язку з виконанням робіт із ремонту стрілочних переводів на станції Луцьк 10 та 17 жовтня цього року відбудуться зміни у розкладі та графіку руху поїздів у приміському сполученні Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Поїзд №6358 у сполученні Ковель–Луцьк у вказані дні не курсуватиме.
Поїзд №6353 сполученням Здолбунів–Ковель 10 та 17 жовтня цього року курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно цей поїзд слідуватиме за графіком руху поїзда №6358 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 15:52 год.
Поїзд №6359 сполученням Здолбунів–Луцьк теж курсуватиме за графіком лише до станції Ківерці. Зворотно слідуватиме за графіком руху поїзда №6360 і вирушатиме зі ст. Ківерці о 17:50 год.
Поїзд №6380 сполученням Сапіжанка–Ківерці у вказані дні курсуватиме за графіком до станції Луцьк. Зворотно він слідуватиме за графіком руху поїзда №6369 і вирушатиме зі ст. Луцьк о 21:01 год.
Таким чином, 10 та 17 жовтня цього року приміські поїзди №№ 6357, 6358, 6359, 6360, 6380, 6361, 6362, 6369 дільницею Ківерці–Луцьк не курсуватимуть.
"Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати вимушені тимчасові зміни у графіку руху цих приміських поїздів під час планування поїздок на вказані дні", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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