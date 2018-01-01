Призначили керівника луцької поліклініки №2
Сьогодні, 11:46
Тетяна Трач очолила КП “Луцький міський центр первинної медичної допомоги №2”.
5 жовтня відбулося представлення нового керівника, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
За результатами конкурсу, проведеного 27 вересня 2018 року, конкурсна комісія шляхом голосування обрала переможцем конкурсу на зайняття відповідної посади Трач Тетяну Володимирівну- заступника директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги».
Як зазначив начальник управління охорони здоров’я міської ради Микола Якимчук, свого часу Тетяна Трач працювала лікарем-гастроентерологом у цьому закладі, а згодом стала завідувачем відділення.
Останні десять років була заступником директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги”. Також він подякував медикам за злагоджену роботу.
“Ви є лідерами на Волині за кількістю підписаних декларацій із сімейними лікарями. Станом на сьогодні із лікарями цього закладу укладено 41 тисячу 138 декларацій. Це понад 30 відсотків по місту. Сподіваюся, що й наступного року ця робота буде виконуватися на належному рівні”, -наголосив він.
Звернувшись до колег, новопризначений керівник закладу Тетяна Трач зазначила, що налаштована на результативну співпрацю, аби й надалі покращували якісні та кількісні показники роботи.
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5 жовтня відбулося представлення нового керівника, - йдеться на сайті Луцької міської ради.
За результатами конкурсу, проведеного 27 вересня 2018 року, конкурсна комісія шляхом голосування обрала переможцем конкурсу на зайняття відповідної посади Трач Тетяну Володимирівну- заступника директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги».
Як зазначив начальник управління охорони здоров’я міської ради Микола Якимчук, свого часу Тетяна Трач працювала лікарем-гастроентерологом у цьому закладі, а згодом стала завідувачем відділення.
Останні десять років була заступником директора з медичного обслуговування населення комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги”. Також він подякував медикам за злагоджену роботу.
“Ви є лідерами на Волині за кількістю підписаних декларацій із сімейними лікарями. Станом на сьогодні із лікарями цього закладу укладено 41 тисячу 138 декларацій. Це понад 30 відсотків по місту. Сподіваюся, що й наступного року ця робота буде виконуватися на належному рівні”, -наголосив він.
Звернувшись до колег, новопризначений керівник закладу Тетяна Трач зазначила, що налаштована на результативну співпрацю, аби й надалі покращували якісні та кількісні показники роботи.
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