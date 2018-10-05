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У Нововолинську згоріло авто з водієм: розповіли подробиці

У Нововолинську згоріло авто з водієм: розповіли подробиці
Рятувальники назвали дві причини, чому загорілася автівка у Нововолинську.

Про це пише Нововолинськ.com.ua.

Нагадаємо, жахлива пожежа трапилася 4 жовтня, близько 02:00.

Як повідомив керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк, поліція встановила дві версії займання у автомобілі загиблого, однією яких могла стати несправна проводка, інша – через недопалок, який ймовірно упав на сидіння під час того, як чоловік заснув.

«Наразі проводиться слідство та встановлюється реальна причина займання» – зазначив Віктор Пикалюк.

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Рятувальників, за словами поліцейських, викликали сусіди загиблого, які побачили полум'я.

У 36-річного залишилася дружина та 1-річна донька.

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Теги: пожежа, Нововолинськ
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