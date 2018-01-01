Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук разом з дружиною Галиною вінчалися у Свято-Покровському соборі.
Церемонія проходила сьогодні, 5 жовтня, - пише видання ЧаРівне.
Разом з молодятами приїхали до храму гості, які їх вітали.
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Нагадаємо, що Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.
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Церемонія проходила сьогодні, 5 жовтня, - пише видання ЧаРівне.
Разом з молодятами приїхали до храму гості, які їх вітали.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин – у ТОП-10 найсексуальніших чоловіків Рівненщини
Нагадаємо, що Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.
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