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Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО

Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук разом з дружиною Галиною вінчалися у Свято-Покровському соборі.

Церемонія проходила сьогодні, 5 жовтня, - пише видання ЧаРівне.

Разом з молодятами приїхали до храму гості, які їх вітали.

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Нагадаємо, що Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.

Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО
Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО

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Теги: одруження, Сергій Мерчук, патрульний
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