Один з найбажаніших холостяків Волині одружився. ФОТО

Сергій Мерчук разом з дружиною Галиною вінчалися у Свято-Покровському соборі.



Церемонія проходила сьогодні, 5 жовтня, - пише видання



Разом з молодятами приїхали до храму гості, які їх вітали.



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Нагадаємо, що Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник патрульної поліції Рівненщиниразом з дружиноювінчалися у Свято-Покровському соборі.Церемонія проходила сьогодні, 5 жовтня, - пише видання ЧаРівне Разом з молодятами приїхали до храму гості, які їх вітали.Нагадаємо, що Сергій працював патрульним у Луцьку та Києві. Родом він із Ківерцівського району. Навчався у Чернігівському національному технологічному університеті на юриста. Також Мерчук був учасником Революції Гідності, бунчужним 35-ї сотні Самооборони Майдану «Волинська січ». Коли розпочалася війна, він став добровольцем полку спецпризначення «Азов», де був заступником командира третього взводу.

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