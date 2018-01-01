П'яний і агресивний: у Луцьку неадекват пирскнув балончиком в лице поліцейському

У Луцьку на дитячому майданчику затримали агресивного п'яного чоловіка.4 жовтня у Луцьку на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вулиці Карбишева нетверезий чоловік порушує громадський порядок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції.Правопорушник, 38-річний лучанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння наніс одному із поліцейських тілесні ушкодження та спричинив хімічний опік обличчя застосувавши газовий балончик під час виконання правоохоронцем службових обов’язків.На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.Правопорушника затримали та доставили у Луцький відділ поліції, де склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої ступені тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.