П'яний і агресивний: у Луцьку неадекват пирскнув балончиком в лице поліцейському
Сьогодні, 12:21
У Луцьку на дитячому майданчику затримали агресивного п'яного чоловіка.
4 жовтня у Луцьку на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вулиці Карбишева нетверезий чоловік порушує громадський порядок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»
Правопорушник, 38-річний лучанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння наніс одному із поліцейських тілесні ушкодження та спричинив хімічний опік обличчя застосувавши газовий балончик під час виконання правоохоронцем службових обов’язків.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.
Правопорушника затримали та доставили у Луцький відділ поліції, де склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої ступені тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
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4 жовтня у Луцьку на лінію служби «102» надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вулиці Карбишева нетверезий чоловік порушує громадський порядок, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
На місце події оперативно прибув наряд патрульної поліції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку на дитячому майданчику затримали п'яного «неадеквата»
Правопорушник, 38-річний лучанин, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння наніс одному із поліцейських тілесні ушкодження та спричинив хімічний опік обличчя застосувавши газовий балончик під час виконання правоохоронцем службових обов’язків.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група головного управління Національної поліції у Волинській області.
Правопорушника затримали та доставили у Луцький відділ поліції, де склали на нього адміністративний протокол за ст. 178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої ступені тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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