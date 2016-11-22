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На Волині пошкодили авто, яке волонтери хотіли відправити бійцям

На Волині пошкодили авто, яке волонтери хотіли відправити бійцям
У Ковелі зловмисники пошкодили автомобіль, який мав відправитися на Схід України для бійців.

Про це пише волонтерка Руслана Цюп'яшук на своїй сторінці у facebook.

"Це сьогоднішні фото машини, яка була придбана та відреставрована волонтерами. В понеділок вона відправляється на схід нашим хлопцям. Якась прекрасна людина позарилася на речі, що лежали на задньому сидінні. Щиро бажаю цій людині стати доброю та хорошою, пройшовши та подоловши усі перешкоди, які пройшли усі ті люди, що вклалися у цю машину. Що зробили великі та малі справи, щоб ця машина "відбулася". УСІ, ХТО ХОЧЕ ДОПОМОГТИ ТАКИ ВІДПРАВИТИ МАШИНУ ЧЕРЕЗ 4 ДНІ, БУДЬ ЛАСКА НАПИШІТЬ МЕНІ В ПРИВАТ. Дякуємо за все. Насправді будь яка допомога буде доречною", - йдеться у дописі.
На Волині пошкодили авто, яке волонтери хотіли відправити бійцям
На Волині пошкодили авто, яке волонтери хотіли відправити бійцям

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Теги: авто, волонтери, бійці
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