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У Володимирі стукнулися дві автівки

У Володимирі стукнулися дві автівки
У Володимирі-Волинському трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Поліцейські розповіли, що на перехресті вулиць 20 липня та Привокзальної 4 жовтня трапилося ДТП без потерпілих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень, - пише Буг.

28-річний водій із Сокаля на Фольксвагені з польською реєстрацією, виїжджаючи з вулиці 20-го липня на Привокзальну, не надав перевагу автівці, яка їхала по головні дорозі.

В результаті зіштовхнувся. Правоохоронців викликав другий водій – 41-річний житель села Острівок, Зимнівської ОТГ.

За фактом склали протокол на 28-річного жителя Сокаля за вчинення ДТП.

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Теги: ДТП, аварія
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