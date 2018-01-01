У Володимирі стукнулися дві автівки





Поліцейські розповіли, що на перехресті вулиць 20 липня та Привокзальної 4 жовтня трапилося ДТП без потерпілих, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень, - пише



28-річний водій із Сокаля на Фольксвагені з польською реєстрацією, виїжджаючи з вулиці 20-го липня на Привокзальну, не надав перевагу автівці, яка їхала по головні дорозі.



В результаті зіштовхнувся. Правоохоронців викликав другий водій – 41-річний житель села Острівок, Зимнівської ОТГ.



За фактом склали протокол на 28-річного жителя Сокаля за вчинення ДТП.

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