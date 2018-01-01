Луцькі прикордонники затримали трьох індійців





Так, військовослужбовці відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали трьох осіб без документів, які хотіли через річку Західний Буг потрапити до сусідньої Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.



Затримані стверджують, що вони є громадянами Індії.



Наразі зловмисників доставили до відділу прикордонної служби для з’ясування обставин правопорушення.

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