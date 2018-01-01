Луцькі прикордонники затримали трьох індійців
Сьогодні, 12:40
На кордоні з Польщею затримали трьох чоловіків з Азії.
Так, військовослужбовці відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали трьох осіб без документів, які хотіли через річку Західний Буг потрапити до сусідньої Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.
Затримані стверджують, що вони є громадянами Індії.
Наразі зловмисників доставили до відділу прикордонної служби для з’ясування обставин правопорушення.
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Так, військовослужбовці відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали трьох осіб без документів, які хотіли через річку Західний Буг потрапити до сусідньої Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.
Затримані стверджують, що вони є громадянами Індії.
Наразі зловмисників доставили до відділу прикордонної служби для з’ясування обставин правопорушення.
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