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Луцькі прикордонники затримали трьох індійців

Луцькі прикордонники затримали трьох індійців
На кордоні з Польщею затримали трьох чоловіків з Азії.

Так, військовослужбовці відділу «Грабове» Луцького загону поблизу державного кордону затримали трьох осіб без документів, які хотіли через річку Західний Буг потрапити до сусідньої Польщі, - інформує Держприкордонслужба України.

Затримані стверджують, що вони є громадянами Індії.

Наразі зловмисників доставили до відділу прикордонної служби для з’ясування обставин правопорушення.

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Теги: кордон, Польща
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