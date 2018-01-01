Українці купують в інтернет-магазинах на 7,5 млрд на місяць*

Щомісяця клієнти ПриватБанку купують в українських і зарубіжних інтернет-магазинах товарів на суму понад 7,5 млрд грн.Як повідомили в ПриватБанку, за даними статистики #cashless, у серпні 2018 року клієнти банку оплатили картками на цю суму 13 млн покупок в Інтернеті.За перші півроку обсяг щомісячних витрат українців в інтернет-магазинах виріс на 17%. Якщо в січні 2018 року картками ПриватБанку було оплачено 11 млн покупок на 6,4 млрд грн, то вже в серпні зросла як кількість купівель, так і сума оплат – з 6,4 до 7,5 млрд грн.Середня сума однієї покупки українців в інтернет-магазинах з початку року не змінилася та становить близько 580 грн.За даними банку, постійно купують в інтернет-магазинах понад 3 млн користувачів банківських карток.При цьому зараз українці віддають перевагу вітчизняним інтернет-магазинам: на частку українського онлайн-маркету припадає 79,7% оплат, і тільки 20,3% купівель здійснюється в зарубіжних інтернет-магазинах.