Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко





Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.



Вони проводять всеукраїнську акцію «Збережемо бджіл від пестицидів», аби привернути увагу до проблеми отруєння бджіл хімікатами. На плакатах вони пишуть: «Пасічники Волині проти отруєння бджіл».



Голова облдержадміністрації Олександр Савченко підтримує пасічників у захисті бджіл:



"Ми вчасно реагуємо на проблему отруєння бджіл на Волині. Не раз ми зверталися до всіх учасників агро-стосунків, аби вони поважали не лише один одного, а флору і фауну. У мене жорстка екологічна позиція. У нас єдиний в Україні приклад, коли пасічникам повернули кошти за отруєних бджіл, - зауважив Олександр Ілліч.



Нагадаємо, наприкінці травня сталася



Окрім того, в облдержадміністрації розробили буклет для пасічників, який роз`яснює, як захистити свої права у випадку підмору бджіл.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пасічники Волині зібралися під стінами облдержадміністрації.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.Вони проводять всеукраїнську акцію «Збережемо бджіл від пестицидів», аби привернути увагу до проблеми отруєння бджіл хімікатами. На плакатах вони пишуть: «Пасічники Волині проти отруєння бджіл».Голова облдержадміністрації Олександр Савченко підтримує пасічників у захисті бджіл:"Ми вчасно реагуємо на проблему отруєння бджіл на Волині. Не раз ми зверталися до всіх учасників агро-стосунків, аби вони поважали не лише один одного, а флору і фауну. У мене жорстка екологічна позиція. У нас єдиний в Україні приклад, коли пасічникам повернули кошти за отруєних бджіл, - зауважив Олександр Ілліч.Нагадаємо, наприкінці травня сталася масова загибель бджіл на пасіках Турійського та частково Ковельського районів. Фермерське господарство, яке на відповідній території здійснювало обробку ріпакових полів інсектицидом вдень у розпал медозбору, виплатило компенсацію, яку встановила робоча група.Окрім того, в облдержадміністрації розробили буклет для пасічників, який роз`яснює, як захистити свої права у випадку підмору бджіл.

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