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Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко

Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Пасічники Волині зібралися під стінами облдержадміністрації.

Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.

Вони проводять всеукраїнську акцію «Збережемо бджіл від пестицидів», аби привернути увагу до проблеми отруєння бджіл хімікатами. На плакатах вони пишуть: «Пасічники Волині проти отруєння бджіл».

Голова облдержадміністрації Олександр Савченко підтримує пасічників у захисті бджіл:

"Ми вчасно реагуємо на проблему отруєння бджіл на Волині. Не раз ми зверталися до всіх учасників агро-стосунків, аби вони поважали не лише один одного, а флору і фауну. У мене жорстка екологічна позиція. У нас єдиний в Україні приклад, коли пасічникам повернули кошти за отруєних бджіл, - зауважив Олександр Ілліч.

Нагадаємо, наприкінці травня сталася масова загибель бджіл на пасіках Турійського та частково Ковельського районів. Фермерське господарство, яке на відповідній території здійснювало обробку ріпакових полів інсектицидом вдень у розпал медозбору, виплатило компенсацію, яку встановила робоча група.

Окрім того, в облдержадміністрації розробили буклет для пасічників, який роз`яснює, як захистити свої права у випадку підмору бджіл.
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко

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Теги: бджоли, пасічники, Олександр Савченко
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