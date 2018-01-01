Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею





Разом з тим, правоохоронці виділили окреме адмінпровадження щодо водіння в нетверезому стані, в порушника тимчасово вилучили посвідчення водія, - пише



Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.



Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.



Юрію Н. висунули обвинувачення у вчиненні хуліганства. Невдовзі відбудеться суд.



Стаття 296 КК. Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.



Колишній чоловік відшкодував усі завдані збитки майну (понад 21 тисячу гривень), між ним та потерпілою буде укладена мирова угода. Дебоширу світить штраф, суму якого призначить суд.



У кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим або між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.



Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. В угоді про примирення сторони узгоджують покарання.



Окрім кримінальної справи, Нововолинським відділом поліції було виділено окреме провадження щодо керування автомобілем у нетверезому стані. Після події в магазині колишньої дружини, чоловік поїхав у лікарню, де було підтверджено стан сп’яніння.



Відповідно до чинного законодавства, до розгляду справи судом, у чоловіка вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, який дається строком до трьох місяців з дати вилучення посвідчення.



Відповідно до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, поліцейські тимчасово вилучають посвідчення водія за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене КУпАП, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.



Провадження за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення готують до розгляду судом (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння). Санкція статті передбачає накладення штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.



Нагадаємо також, що магазину двічі били вікна: наступної ночі після погрому «Студії квітів», 14-го вересня, невідома особа розбила ролет та двері магазину, а 19-го вересня двоє осіб розтрощили всі вікна та двері.



Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк зазначає, що причетність Юрія до побиття вікон не підтвердили.



«Ми розбираємося. Там ще і в жінки – свої сімейні драми, окремо від колишнього чоловіка. Будемо розслідувати», – говорить Пикалюк.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який влаштував у Нововолинську п’яний «дебош» в магазині «Студія квітів» колишньої дружини, постане перед судом за вчинення злочину – хуліганства.Разом з тим, правоохоронці виділили окреме адмінпровадження щодо водіння в нетверезому стані, в порушника тимчасово вилучили посвідчення водія, - пише Буг Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.Згодом цей магазин двічі трощили вночі:та. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.Юрію Н. висунули обвинувачення у вчиненні хуліганства. Невдовзі відбудеться суд.Стаття 296 КК. Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.Колишній чоловік відшкодував усі завдані збитки майну (понад 21 тисячу гривень), між ним та потерпілою буде укладена мирова угода. Дебоширу світить штраф, суму якого призначить суд.У кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим або між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. В угоді про примирення сторони узгоджують покарання.Окрім кримінальної справи, Нововолинським відділом поліції було виділено окреме провадження щодо керування автомобілем у нетверезому стані. Після події в магазині колишньої дружини, чоловік поїхав у лікарню, де було підтверджено стан сп’яніння.Відповідно до чинного законодавства, до розгляду справи судом, у чоловіка вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, який дається строком до трьох місяців з дати вилучення посвідчення.Відповідно до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, поліцейські тимчасово вилучають посвідчення водія за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене КУпАП, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.Провадження за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення готують до розгляду судом (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння). Санкція статті передбачає накладення штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.Нагадаємо також, що магазину двічі били вікна: наступної ночі після погрому «Студії квітів», 14-го вересня, невідома особа розбила ролет та двері магазину, а 19-го вересня двоє осіб розтрощили всі вікна та двері.Керівник Нововолинського відділу поліціїзазначає, що причетність Юрія до побиття вікон не підтвердили.«Ми розбираємося. Там ще і в жінки – свої сімейні драми, окремо від колишнього чоловіка. Будемо розслідувати», – говорить Пикалюк.

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