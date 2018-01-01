вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею

Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
Чоловік, який влаштував у Нововолинську п’яний «дебош» в магазині «Студія квітів» колишньої дружини, постане перед судом за вчинення злочину – хуліганства.

Разом з тим, правоохоронці виділили окреме адмінпровадження щодо водіння в нетверезому стані, в порушника тимчасово вилучили посвідчення водія, - пише Буг.

Нагадаємо, 13 вересня близько 17:00 до квіткового магазину під’їхав чоловік у нетверезому стані. Він хуліганив у приміщенні, погрожував колишній дружині та 12-річній дитині, а опісля вийшов на вулицю та розбив автівку жінки.

Згодом цей магазин двічі трощили вночі: 14 вересня та 19 вересня. Однак вини колишнього чоловіка власниці не довели.

Юрію Н. висунули обвинувачення у вчиненні хуліганства. Невдовзі відбудеться суд.

Стаття 296 КК. Хуліганство – грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

Колишній чоловік відшкодував усі завдані збитки майну (понад 21 тисячу гривень), між ним та потерпілою буде укладена мирова угода. Дебоширу світить штраф, суму якого призначить суд.

У кримінальному провадженні може бути укладена угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим або між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. В угоді про примирення сторони узгоджують покарання.

Окрім кримінальної справи, Нововолинським відділом поліції було виділено окреме провадження щодо керування автомобілем у нетверезому стані. Після події в магазині колишньої дружини, чоловік поїхав у лікарню, де було підтверджено стан сп’яніння.

Відповідно до чинного законодавства, до розгляду справи судом, у чоловіка вилучили посвідчення водія та видали тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, який дається строком до трьох місяців з дати вилучення посвідчення.

Відповідно до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення, поліцейські тимчасово вилучають посвідчення водія за наявності підстав вважати, що водієм вчинено правопорушення, передбачене КУпАП, за яке може бути накладено адміністративне стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом.

Провадження за статтею 130 Кодексу про адміністративні правопорушення готують до розгляду судом (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння). Санкція статті передбачає накладення штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Нагадаємо також, що магазину двічі били вікна: наступної ночі після погрому «Студії квітів», 14-го вересня, невідома особа розбила ролет та двері магазину, а 19-го вересня двоє осіб розтрощили всі вікна та двері.

Керівник Нововолинського відділу поліції Віктор Пикалюк зазначає, що причетність Юрія до побиття вікон не підтвердили.

«Ми розбираємося. Там ще і в жінки – свої сімейні драми, окремо від колишнього чоловіка. Будемо розслідувати», – говорить Пикалюк.



Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, скандал, дебошир, алкоголь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Жовто-багряний настрій: Луцьк на осінніх світлинах
Укрзалізниця звільнить провідницю і начальника поїзда Ковель–Москва, які на ходу виштовхали пасажира
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вкрадені наркоманами у Луцьку поштові скриньки повернули власникам. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Як у Луцьку вітали юристів. ФОТО
Сьогодні, 13:15
Волинянин, який потрощив квітковий магазин екс-дружини, «помирився» з нею
Сьогодні, 13:10
Отруювати бджіл на Волині я не дозволю, - Олександр Савченко
Сьогодні, 12:52
Українці купують в інтернет-магазинах на 7,5 млрд на місяць*
Сьогодні, 12:46
Схожі новини
Розтрощив магазин і авто екс-дружини: за волинянина-дебошира взялися правоохоронці Розтрощив магазин і авто екс-дружини: за волинянина-дебошира взялися правоохоронці
25 вересень, 17:53
На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО На Волині п'яний чоловік розтрощив магазин та авто колишньої дружини. ФОТО. ВІДЕО
14 вересень, 11:35
Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО Мав претензії до Бога: у Дніпрі п'яний чоловік дебоширив у церкві. ФОТО
03 жовтень, 15:56
У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі У Нововолинську заборонили продавати алкоголь вночі
19 вересень, 19:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
Сьогодні, 14:42
 0
Показали чуттєві фото з вінчання одного з найбажаніших холостяків Волині
Сьогодні, 14:39
 0
Запашні новинки у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:33
 0
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:23
 0
Волиняни здобули медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8