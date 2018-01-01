Вкрадені наркоманами у Луцьку поштові скриньки повернули власникам. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька



Після чого, викликали на місце події працівників патрульної поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці будинку №14, що на вулиці Мазепи, отримали у своє розпорядження поштові скриньки, які у них раніше викрали особи під дією наркотичних засобів.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили та затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з поштовими скриньками.Після чого, викликали на місце події працівників патрульної поліції.

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