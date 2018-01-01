Вкрадені наркоманами у Луцьку поштові скриньки повернули власникам. ФОТО
Сьогодні, 13:18
Мешканці будинку №14, що на вулиці Мазепи, отримали у своє розпорядження поштові скриньки, які у них раніше викрали особи під дією наркотичних засобів.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили та затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з поштовими скриньками.
Після чого, викликали на місце події працівників патрульної поліції.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцька виявили та затримали двох чоловіків, які намагалися втекти з поштовими скриньками.
Після чого, викликали на місце події працівників патрульної поліції.
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Коментарі 1
Щось дуже багато наркоманів розвелось в Луцьку ! Де служби? А надписів з електронною адресою постачальників просто море, я тільки на одному будинку нарахувала 4 штуки! Невже в нас немає відділу по боротьбі з наркотиками?
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