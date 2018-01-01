У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО





Демонтаж відбувся 4 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.



Літній майданчик кафе SKVER розміщувався в парку без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів, тому його довелося прибрати звідти.



«Муніципали продовжуватимуть очищати місто від незаконних споруд, допоки сприятимуть погодні умови», – йдеться у дописі.



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