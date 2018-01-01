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У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО

У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки зменшилась кількість літніх майданчиків.

Демонтаж відбувся 4 жовтня, – йдеться на сторінці муніципалів у Facebook.

Літній майданчик кафе SKVER розміщувався в парку без відповідних дозвільних та правовстановлюючих документів, тому його довелося прибрати звідти.

«Муніципали продовжуватимуть очищати місто від незаконних споруд, допоки сприятимуть погодні умови», – йдеться у дописі.
У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО
У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО
У луцькому парку знесли незаконні літні майданчики. ФОТО

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Теги: муніципали, демонтаж, майданчик, Луцьк
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Коментарі 3
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Знесіть незаконні гаражи на вулиці Огієнко 20 і звільніть проїзд від приватних воріт яки загородили проїзд у Двір!!!!
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Все правильно. Літо закінчилось, літні кафе закрились, дань зібралась тепер можна і зносити. Браво!
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Всё происходит вовремя. Правильный экономический подход. С наступлением холодов демонтаж проведен чужими руками
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