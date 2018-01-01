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На Волині відреставрують пам'ятник за майже півмільйона гривень

На Волині відреставрують пам'ятник за майже півмільйона гривень
У селі Затурці Локачинського району відремонтують пам'ятник видатному волинянину В'ячеслав Липинському.

Про це пише Волинь-нова.

Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.

«Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу», – пише автор Ірина Романюк.

Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради до бюджету Затурцівської сільської ради спрямували 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.

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Теги: пам'ятник, реставрація, Липинський, Затурці
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