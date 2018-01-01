На Волині відреставрують пам'ятник за майже півмільйона гривень





Про це пише



Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.



«Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу», – пише автор Ірина Романюк.



Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради до бюджету Затурцівської сільської ради спрямували 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.

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