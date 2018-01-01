На Волині відреставрують пам'ятник за майже півмільйона гривень
Сьогодні, 19:00
У селі Затурці Локачинського району відремонтують пам'ятник видатному волинянину В'ячеслав Липинському.
Про це пише Волинь-нова.
Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.
«Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу», – пише автор Ірина Романюк.
Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради до бюджету Затурцівської сільської ради спрямували 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.
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Про це пише Волинь-нова.
Пам’ятник видатному історику, політологу В’ячеславу Липинському бачить кожен, хто проїжджає через село Затурці Локачинського району трасою Володимир-Волинський – Луцьк.
«Зовсім не до честі нам, нинішньому поколінню, що погруддя, яке було встановлене ще у 2002 році як тимчасове, полатане різними відтінками гіпсу», – пише автор Ірина Романюк.
Тому на черговій 21-ій сесії Волинської обласної ради до бюджету Затурцівської сільської ради спрямували 400 тисяч гривень на реконструкцію пам’ятника видатному волинянину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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