Мільйонні оборудки: у Луцьку судили шахрая, який міняв справжні гроші на сувенірні

У Луцьку чоловіка, який разом зі спільницею обманював пенсіонерів, обмінюючи справжні купюри на сувенірні, запроторили за ґрати на 9 років.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 1 жовтня.Чоловік діяв зі спільницею, яку судили у рамках окремого провадження. Пара приходила до пенсіонерів та видавала себе за соцпрацівників.Так, 27 квітня 2016 року вони прибули додому до пенсіонерки та розповіли, що обмінюють гривні та валюту на нові купюри. Жінка віддала 30 тис. грн. та 900 доларів, а гості взамін залишили сувенірні банкноти.Наступного разу шахраї вийшли на «полювання» за рік - 17 травня 2017 року. Жінці похилого віку розповіли, що гроші необхідно поміняти на купюри нового зразка. Увійшовши в довіру, від неї отримали 16 тис грн та 100 доларів.Того ж дня шахрай, знову змовившись зі спільницею, прийшов до ще однієї пенсіонерки, у якої «виманили» 8 тис грн та 60 доларів.За кілька годин «парочка» завітала до ще однієї пари похилого віку. Подружжю шахраї на сувенірні банкноти «обміняли» 30 тис 313 доларів, 4 тис 600 євро та 100 тис грн. Окрім того, зловмисники дізналися, що в помешканні є ще 9, 5 тис доларів та 7 тис євро, які належали їх сину. Зловмисники намагалися переконати подружжя, що ці гроші теж треба обміняти. Однак, почувши відмову, шахрай зі спільницею викрали гроші. Опісля вони намагалися втекти, та пенсіонер чинив опір - у відповідь шахрай вдарив його. Чоловік упав та вдарився спиною і головою об металеву стінку. Тим часом спільниця шахрая також вдарила дідуся ногою, а тоді зловмисники втекли. Таким чином, потерпілим спричинили шкоду на 1 491 325 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує мінімумів доходів громадян.У суді шахрай своєї вини не визнав – мовляв, дідуся він не штовхав, а грошей не брав. Він не заперечував, що був у квартирах потерпілих, але лише тому, що спільниця просила його бути водієм та охоронцем «при вирішенні її справ». Чоловік також розповів, що у 2016 році бачив фальшиві грошові кошти у жінки, та вона нібито розповідала, що брала їх, щоб прикрасити ялинку.Зрештою, суд ухвалив визнати чоловіка винним та призначити 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Окрім того, задовольнили цивільні позови щодо стягування із шахрая матеріальної шкоди.