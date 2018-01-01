Я для всіх з «привєтом», - жінка, яка прихистила у будинку понад сотню собак





Так, понад сотню псів удома тримає Ніна Кондратюк , - йдеться в сюжеті



Щодня жінка варить кілька відер їжі для чотирилапих, для цього прокидається о шостій ранку. Втім, такому сусідству не раді місцеві мешканці.



«Десь близько 100. Я кількості точно не знаю. Бо в домі кілька, там теж десь 50», - каже власниця собак Ніна Кондратюк.



От тільки до хатніх псів господиня не пускає.



«Там є дві штуки дикі. Коли брала їх на стерилізацію, то я вся була покусана», - розповідає жінка.



Собак пенсіонерка доглядає вже 5 років. Одних прихистила сама, інших - підкинули. Вона й не проти. Стерилізує, лікує, годує - лише на сніданок варить до сімдесяти літрів каші. На пенсію харчів не накупити. Рятують небайдужі, які дізнавшись про пані Ніну, шлють гроші навіть з-за кордону.



На місцевому ринку про собачу комуну знають усі. Пенсіонерка тут оптовий покупець.



«Для себе бере півстаканчика сметанки і дві зефірки, може взяти ще сардельку одну-дві, все інше в неї на собак. І на тисячу може взяти, часом і на півтори», - кажуть продавці на ринку.



А поки собаки в хаті, пенсіонерка на вулиці. Спить на дивані в спальнику. До хати перебирається лише на сильні холоди. А так на подвір’ї їсть, пере і миється.



Проте сусіди не в захваті.



«Завжди гавкають і вночі. Сморід такий, що всі проходять з закритим носом», - розповідають сусіди.



Побудувати псам притулок не раз просили чиновників і сусіди, і сама пані Ніна. На сесії вже навіть шмат землі виділили. Попереду оформлення документації.



«Ми будем бачити вже у скільки це буде обходитися бюджету. Чи витримає наш бюджет, чи будемо залучати якісь інші кошти», - каже заступник міського голови Здолбунова Володимир Кондратюк.



«В мерії говорять, що в мене якісь відхилення, що я цим займаюся. Але ж вони постійно дзвонять: «Ніна, забери там», «Ніна, стерилізуй там», «Ніна, там…» і в цей же час, я у них з «привєтом», - жаліється власниця собак Ніна Кондратюк.



Притулок збудують не раніше ніж за рік. Увесь цей час пані Ніна підопічних обіцяє доглядати. Коли ж собаки переїдуть, вона нарешті перебереться до хати, а до вихованців їздитиме в гості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині жінка спить та їсть на вулиці, бо місце в хаті зайняте собаками.Так, понад сотню псів удома тримає, - йдеться в сюжеті ТСН Щодня жінка варить кілька відер їжі для чотирилапих, для цього прокидається о шостій ранку. Втім, такому сусідству не раді місцеві мешканці.«Десь близько 100. Я кількості точно не знаю. Бо в домі кілька, там теж десь 50», - каже власниця собак Ніна Кондратюк.От тільки до хатніх псів господиня не пускає.«Там є дві штуки дикі. Коли брала їх на стерилізацію, то я вся була покусана», - розповідає жінка.Собак пенсіонерка доглядає вже 5 років. Одних прихистила сама, інших - підкинули. Вона й не проти. Стерилізує, лікує, годує - лише на сніданок варить до сімдесяти літрів каші. На пенсію харчів не накупити. Рятують небайдужі, які дізнавшись про пані Ніну, шлють гроші навіть з-за кордону.На місцевому ринку про собачу комуну знають усі. Пенсіонерка тут оптовий покупець.«Для себе бере півстаканчика сметанки і дві зефірки, може взяти ще сардельку одну-дві, все інше в неї на собак. І на тисячу може взяти, часом і на півтори», - кажуть продавці на ринку.А поки собаки в хаті, пенсіонерка на вулиці. Спить на дивані в спальнику. До хати перебирається лише на сильні холоди. А так на подвір’ї їсть, пере і миється.Проте сусіди не в захваті.«Завжди гавкають і вночі. Сморід такий, що всі проходять з закритим носом», - розповідають сусіди.Побудувати псам притулок не раз просили чиновників і сусіди, і сама пані Ніна. На сесії вже навіть шмат землі виділили. Попереду оформлення документації.«Ми будем бачити вже у скільки це буде обходитися бюджету. Чи витримає наш бюджет, чи будемо залучати якісь інші кошти», - каже заступник міського голови Здолбунова Володимир Кондратюк.«В мерії говорять, що в мене якісь відхилення, що я цим займаюся. Але ж вони постійно дзвонять: «Ніна, забери там», «Ніна, стерилізуй там», «Ніна, там…» і в цей же час, я у них з «привєтом», - жаліється власниця собак Ніна Кондратюк.Притулок збудують не раніше ніж за рік. Увесь цей час пані Ніна підопічних обіцяє доглядати. Коли ж собаки переїдуть, вона нарешті перебереться до хати, а до вихованців їздитиме в гості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію