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Я для всіх з «привєтом», - жінка, яка прихистила у будинку понад сотню собак

Я для всіх з «привєтом», - жінка, яка прихистила у будинку понад сотню собак
На Рівненщині жінка спить та їсть на вулиці, бо місце в хаті зайняте собаками.

Так, понад сотню псів удома тримає Ніна Кондратюк , - йдеться в сюжеті ТСН.

Щодня жінка варить кілька відер їжі для чотирилапих, для цього прокидається о шостій ранку. Втім, такому сусідству не раді місцеві мешканці.

«Десь близько 100. Я кількості точно не знаю. Бо в домі кілька, там теж десь 50», - каже власниця собак Ніна Кондратюк.

От тільки до хатніх псів господиня не пускає.

«Там є дві штуки дикі. Коли брала їх на стерилізацію, то я вся була покусана», - розповідає жінка.

Собак пенсіонерка доглядає вже 5 років. Одних прихистила сама, інших - підкинули. Вона й не проти. Стерилізує, лікує, годує - лише на сніданок варить до сімдесяти літрів каші. На пенсію харчів не накупити. Рятують небайдужі, які дізнавшись про пані Ніну, шлють гроші навіть з-за кордону.

На місцевому ринку про собачу комуну знають усі. Пенсіонерка тут оптовий покупець. 

«Для себе бере півстаканчика сметанки і дві зефірки, може взяти ще сардельку одну-дві, все інше в неї на собак. І на тисячу може взяти, часом і на півтори», - кажуть продавці на ринку.

А поки собаки в хаті, пенсіонерка на вулиці. Спить на дивані в спальнику. До хати перебирається лише на сильні холоди. А так на подвір’ї їсть, пере і миється.

Проте сусіди не в захваті.

«Завжди гавкають і вночі. Сморід такий, що всі проходять з закритим носом», - розповідають сусіди.

Побудувати псам притулок не раз просили чиновників і сусіди, і сама пані Ніна. На сесії вже навіть шмат землі виділили. Попереду оформлення документації.

«Ми будем бачити вже у скільки це буде обходитися бюджету. Чи витримає наш бюджет, чи будемо залучати якісь інші кошти», - каже заступник міського голови Здолбунова Володимир Кондратюк.

«В мерії говорять, що в мене якісь відхилення, що я цим займаюся. Але ж вони постійно дзвонять: «Ніна, забери там», «Ніна, стерилізуй там», «Ніна, там…» і в цей же час, я у них з «привєтом», - жаліється власниця собак Ніна Кондратюк.

Притулок збудують не раніше ніж за рік. Увесь цей час пані Ніна підопічних обіцяє доглядати. Коли ж собаки переїдуть, вона нарешті перебереться до хати, а до вихованців їздитиме в гості.

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Теги: Рівненщина, тварини, собаки
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Коментарі 2
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Як добре що є такі не байдужі люди.
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Притулок просто необхідний!!!Жінка не зможе тягнути на собі собак зі всієї округи,яких підкидають їй безсовісні людці.Та й сусідів зрозуміти можна.
..
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