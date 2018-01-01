Волиняни здобули медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:18
На чемпіонаті України з бігу на одну милю «Буковинська миля» волиняни здобули дві золоті медалі.
Змагання відбулися 30 вересня в Чернівцях – повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає Район.Любешів.
Дві перемоги здобули на чемпіонаті України з бігу на одну милю («Буковинська миля») .
Серед юніорок золоту медаль виборола Іванна Кух, а серед юніорів – Владислав Шитлюк (вихованці Любешівської ДЮСШ). Тренують спортсменів-переможців Ірина та Степан Борисюки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відбулися 30 вересня в Чернівцях – повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає Район.Любешів.
Дві перемоги здобули на чемпіонаті України з бігу на одну милю («Буковинська миля») .
Серед юніорок золоту медаль виборола Іванна Кух, а серед юніорів – Владислав Шитлюк (вихованці Любешівської ДЮСШ). Тренують спортсменів-переможців Ірина та Степан Борисюки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Запашні новинки у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:33
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:23
Волиняни здобули медалі на чемпіонаті України. ФОТО
Сьогодні, 14:18
У Луцьку через аварію – затор. ФОТО
Сьогодні, 14:08