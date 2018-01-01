Волиняни здобули медалі на чемпіонаті України. ФОТО





Змагання відбулися 30 вересня в Чернівцях – повідомляє Федерація легкої атлетики України, передає



Дві перемоги здобули на чемпіонаті України з бігу на одну милю («Буковинська миля») .



Серед юніорок золоту медаль виборола Іванна Кух, а серед юніорів – Владислав Шитлюк (вихованці Любешівської ДЮСШ). Тренують спортсменів-переможців Ірина та Степан Борисюки.

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