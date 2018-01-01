У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:23
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулися ВАЗ, BMW та Volkswagen.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів водіїв, ВАЗ різко загальмував перед пішохідним переходом, водій BMW встиг загальмувати, проте водій Volkswagen не встиг зреагувати і вдарив BMW, яке, своєю чергою, врізалося у ВАЗ.
В аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
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Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів водіїв, ВАЗ різко загальмував перед пішохідним переходом, водій BMW встиг загальмувати, проте водій Volkswagen не встиг зреагувати і вдарив BMW, яке, своєю чергою, врізалося у ВАЗ.
В аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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