У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО





Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня, – пишуть



Зі слів водіїв, ВАЗ різко загальмував перед пішохідним переходом, водій BMW встиг загальмувати, проте водій Volkswagen не встиг зреагувати і вдарив BMW, яке, своєю чергою, врізалося у ВАЗ.



В аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулися ВАЗ, BMW та Volkswagen.Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня, – пишуть Волинські Новини Зі слів водіїв, ВАЗ різко загальмував перед пішохідним переходом, водій BMW встиг загальмувати, проте водій Volkswagen не встиг зреагувати і вдарив BMW, яке, своєю чергою, врізалося у ВАЗ.В аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію