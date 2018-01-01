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У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності зіткнулися ВАЗ, BMW та Volkswagen.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 5 жовтня, – пишуть Волинські Новини.

Зі слів водіїв, ВАЗ різко загальмував перед пішохідним переходом, водій BMW встиг загальмувати, проте водій Volkswagen не встиг зреагувати і вдарив BMW, яке, своєю чергою, врізалося у ВАЗ.

В аварії ніхто не постраждав, автомобілі зазнали механічних ушкоджень.
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Соборності
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