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На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод

На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
У Княгининівській ОТГ хочуть побудувати сміттєпереробний завод, який не потребує сортування сміття.

Вже знайшли інвесторів з Італії та проектанта, – повідомили під час зустрічі з головою обласної державної адміністрації Олександром Савченком 4 жовтня 2018 року.

«Єдиним дієвим способом побороти сміття, може бути тільки будівництво сучасного сміттєпереробного заводу на основі європейських технологій. Наша громада вже дійшла до розуміння того, що це буде побудовано на нашому полігону.

Люди вірять, що сміттєвого колапсу можна уникнути, а я вірю, що на цьому можна ще й заробляти», — розповіла очільниця Княгининівської об`єднаної громади Олена Твердохліб.

Спеціалістів такого рівня, аби побудувати екологічний завод без спалювання сміття, в Україні практично не має. Тому більш ніж півроку проходять зустрічі з представниками італійської фірми Ompeco, яка займається будівництвом сміттєпереробних заводів в Європі та Канаді, технологія яких побудована на методі тління відходів та виробництва теплової енергії.

«Це нова технологія, проте ми вже маємо всі дозволи, ми пройшли всі тестування. Наша технологія не потребує сортування та є економічно вигідною, – каже Едіта Кайрієна, яка є партнером компанії в Україні.

Також на зустріч з головою облдержадміністрації Олександром Савченком приїхав винахідник технології Альберто Зухелі, власник «Elletra Progetti» - технології переробки сміття.

Олександр Савченко зазначив, що підтримує будівництво сміттєпереробного заводу в Княгининівській ОТГ.

«Створимо робочу групу з представників Волині, іноземних держав, які мають позитивний досвід у цій діяльності, та будемо працювати. Спочатку над технічним обгрунтуванням, а пізніше і проектуванням заводу», - резюмував керівник найвищої виконавчої гілки влади в області.
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод
На Волині хочуть побудувати сміттєпереробний завод

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Теги: завод, Волинь, сміття
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