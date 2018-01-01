«Волинь» підписала досвідченого хорватського форварда. ФОТО

Младена Бартуловича.



Про це повідомили у



Півзахисник має на своєму рахунку понад 200 матчів в українській Прем’єр-лізі, де протягом 10-ти років виступав за «Дніпро», криворізький «Кривбас», київський «Арсенал», львівські «Карпати» та полтавську «Ворсклу». Крім цих клубів в послужному списку гравця значяться хорватський «Хайдук» зі Спліту та польська «Мєдзь» з Легниці.



Також на рахунку Бартуловича два матчі проведених в футболці національної збірної Хорватії.



Також зазначимо, що саме сьогодні, 5 жовтня, Младен Бартулович святкує свій 32-й день народження.



«Тож нехай кожен день у футболці «Волині» для нього буде таким самим святковим, а сам гравець принесе нам чимало перемог і допоможе повернутися до Прем’єр-ліги та гідно представити наш край в українському футболі!» – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК «Волинь» підписав досвідченого форвардаПро це повідомили у прес-службі футбольного клубу.Півзахисник має на своєму рахунку понад 200 матчів в українській Прем’єр-лізі, де протягом 10-ти років виступав за «Дніпро», криворізький «Кривбас», київський «Арсенал», львівські «Карпати» та полтавську «Ворсклу». Крім цих клубів в послужному списку гравця значяться хорватський «Хайдук» зі Спліту та польська «Мєдзь» з Легниці.Також на рахунку Бартуловича два матчі проведених в футболці національної збірної Хорватії.Також зазначимо, що саме сьогодні, 5 жовтня, Младен Бартулович святкує свій 32-й день народження.«Тож нехай кожен день у футболці «Волині» для нього буде таким самим святковим, а сам гравець принесе нам чимало перемог і допоможе повернутися до Прем’єр-ліги та гідно представити наш край в українському футболі!» – йдеться у дописі.

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