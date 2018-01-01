Керівник Волинської митниці пообіцяв посилити контроль
Сьогодні, 16:41
Виконувач обов'язків начальника Волинської митниці ДФС Євгеній Шелігацький наголосив, що у пріоритеті - системна робота з детінізації економіки і перекриття схем протиправного розмитнення товарів, адже це забезпечить виконання доведених індикативних показників доходів державного бюджету.
На це він скерував увагу підпорядкованого колективу під час підсумкової наради, де розглядали результати адміністрування митних платежів за січень-вересень та основні завдання на ІV квартал 2018 року.
Нині середньоденний обсяг відрахувань податків до державного бюджету складає 45,2 млн грн. Загалом за 9 місяців в зоні діяльності митниці адміністрували понад 7,1 млрд грн митних платежів, що на 30% більше фактичного виконання аналогічного періоду минулого року. Проте на жовтень доведений Мінфіном індикативний показник складає уже 848,6 млн грн, що більше минулорічного на 69,8 відсотків.
«Можливості екстенсивного шляху виконання плану доходів за рахунок збільшення обсягів імпорту на практиці обмежені інфраструктурною спроможністю митних постів та пунктів пропуску у Волинській області.
Тому з метою забезпечення максимальних надходжень до державного бюджету необхідно посилити контрольні заходи щодо недопущення випадків заниження бази оподаткування товарів, їх якісних та кількісних показників, правомірності застосування преференційного чи пільгового режиму оподаткування», - підсумував Євгеній Шелігацький, формулюючи протокольні завдання структурним підрозділам митниці.
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На це він скерував увагу підпорядкованого колективу під час підсумкової наради, де розглядали результати адміністрування митних платежів за січень-вересень та основні завдання на ІV квартал 2018 року.
Нині середньоденний обсяг відрахувань податків до державного бюджету складає 45,2 млн грн. Загалом за 9 місяців в зоні діяльності митниці адміністрували понад 7,1 млрд грн митних платежів, що на 30% більше фактичного виконання аналогічного періоду минулого року. Проте на жовтень доведений Мінфіном індикативний показник складає уже 848,6 млн грн, що більше минулорічного на 69,8 відсотків.
«Можливості екстенсивного шляху виконання плану доходів за рахунок збільшення обсягів імпорту на практиці обмежені інфраструктурною спроможністю митних постів та пунктів пропуску у Волинській області.
Тому з метою забезпечення максимальних надходжень до державного бюджету необхідно посилити контрольні заходи щодо недопущення випадків заниження бази оподаткування товарів, їх якісних та кількісних показників, правомірності застосування преференційного чи пільгового режиму оподаткування», - підсумував Євгеній Шелігацький, формулюючи протокольні завдання структурним підрозділам митниці.
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