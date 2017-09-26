Бджола, яка «поселилася» на Волині, важить 400 кг

У Маневичах встановили величезну металеву бджолу, яку змайстрував луцький ковальПро те, як її робили у Facebook повідомила луцька журналістка"Бджілка важить 400 кг? Легенько, коли її творець - мій улюблений коваль Віктор Семенюк! Півроку чарів над металом і вже до Покрови фея буде в маневицьких бджолярів, які замовили собі таку металеву скульптуру. Висота бджілки 3 м 30 см, довжина - 2 м 60 см! А! І розмах крил - 2м 50 см) Колись давно Віктор відкрив мені двері своєї майстерні і ми потоваришували! Дякую, що постійно розвиваєте свій талант ділитесь новими роботами і дуже надихаєєєєєте!!!" - йдеться у дописі.